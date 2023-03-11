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    «Летучие мыши» одолеют «Осасуну»

    «Валенсия» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Примера, 11 марта 2023 года

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    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Марта 2023 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 23:00 Осасуна Осасуна
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    «Валенсия»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. «Валенсия» на текущий момент находится на предпоследнем 19 месте в таблице.

    Правда, с победами у левантийцев дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 6 поединков из 24, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 2 очка.

    Коэффициенты матча Валенсия — Осасуна

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    В своем предыдущем поединке «Валенсия» потерпела поражение. Правда, обидчиком «Летучих мышей» стал лидер чемпионата «Барселона» (1:0).

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    Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Левантийцам нужно срочно побеждать. Борьба за выживание в самом разгаре, и сейчас каждый балл на вес драгоценного металла.

    «Осасуна»

    «Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 8 месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

    Да и вообще, «Осасуна» весьма неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила всего 23 мяча.

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    • В минувшем туре Примеры команда добыла 1 зачетный пункт. Дома «Осасуна» расписала мировую с «Сельтой» (0:0).

    До того «Осасуна» добыла 2 победы подряд. Причем обыграны были не самые слабые оппоненты «Севилья» (2:3) и «Атлетик» (1:0).

    «Осасуна» планирует разжиться очками. Гости наверняка не собираются отсиживаться в тылах, и явно будут пытаться воспользоваться проблемами соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Осасуны» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Валенсии» банально некуда отступать, так что ждем от хозяев активных и результативных атак.

    Наш прогноз — Победа «Валенсии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» одолеют «Осасуну»
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