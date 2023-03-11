«Валенсия» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выживание в Примере. «Валенсия» на текущий момент находится на предпоследнем 19 месте в таблице.

Правда, с победами у левантийцев дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 6 поединков из 24, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 2 очка.

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В своем предыдущем поединке «Валенсия» потерпела поражение. Правда, обидчиком «Летучих мышей» стал лидер чемпионата «Барселона» (1:0).

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Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» выиграла и проиграла по 2 раза.

Левантийцам нужно срочно побеждать. Борьба за выживание в самом разгаре, и сейчас каждый балл на вес драгоценного металла.

«Осасуна»

«Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 8 месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

Да и вообще, «Осасуна» весьма неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила всего 23 мяча.

В минувшем туре Примеры команда добыла 1 зачетный пункт. Дома «Осасуна» расписала мировую с «Сельтой» (0:0).

До того «Осасуна» добыла 2 победы подряд. Причем обыграны были не самые слабые оппоненты «Севилья» (2:3) и «Атлетик» (1:0).

«Осасуна» планирует разжиться очками. Гости наверняка не собираются отсиживаться в тылах, и явно будут пытаться воспользоваться проблемами соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.05.

На викторию «Осасуны» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.20.

«Валенсии» банально некуда отступать, так что ждем от хозяев активных и результативных атак .

Наш прогноз — Победа «Валенсии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.