«Специя»
«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрала 21 очко.
Безвыигрышная серия «Специи» составляет уже восемь матчей.
Коэффициенты матча Специя — Интер
Единственный позитивный момент заключается в том, что команда Леонардо Семпличи трижды сыграла вничью в четырех предыдущих турах.
В конце прошлой недели «Специя» разошлась миром с «Вероной» — 0:0, а перед этим поделила очки с «Удинезе» — 2:2.
И, пожалуй, главный факт в контексте предстоящей встречи с «Интером»: «Специя» ни разу не побеждала в семи предыдущих матчах на своем поле, а в пяти последних не забила ни одного мяча.
«Интер»
«Интер» тем временем находится на второй строчке, набрав в 25-ти матчах 50 очков. Отставание от «Наполи» составляет 15 очков.
В прошлом туре «Интер», как и ожидалось, спокойно выиграл на своем поле у «Лечче» — 2:0. По голу забили Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес.
Команда Симоне Индзаги здорово отреагировала на неожиданное поражение от «Болоньи» (0:1).
В этом году «Интер» проиграл лишь два матча. Помимо «Болоньи», три очка у «нерадзурри» забрал «Эмполи» (0:1).
«Интер» одержал лишь четыре победы в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии на выезде.
Прогноз и ставка
На «Специю» в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Интера» — за 1.43.
В первом круге «Интер» спокойно разобрался со «Специей» — 3:0. Также стоит отметить, что миланский клуб выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против этой команды.
С одной стороны, все очевидно, но при этом надо учитывать, что вскоре после игры со «Специей» футболистов «Интера» ждет непростой гостевой матч против «Порту» в Лиге чемпионов. И скорее всего, именно об этом будут все мысли «нерадзурри» в ближайшие дни.
Не факт, что «Интер» захочет тратить силы на матч с командой, которую ждет непростая борьба за выживание.
Ставка — обе команды забьют за 1.93.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.36.