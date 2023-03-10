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    «Интер» может потерять очки в игре против «Специи»

    «Специя» — «Интер» Милан. Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Италии 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Интер» Милан
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    «Интер» одержал лишь четыре победы в десяти предыдущих матчах Серии А на выезде
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Специи» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:45 мск. «Специя» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Марта 2023 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Специя»

    «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрала 21 очко.

    Безвыигрышная серия «Специи» составляет уже восемь матчей.

    Коэффициенты матча Специя — Интер

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  • 7.504.601.43Фрибет$40
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    Единственный позитивный момент заключается в том, что команда Леонардо Семпличи трижды сыграла вничью в четырех предыдущих турах.

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    В конце прошлой недели «Специя» разошлась миром с «Вероной» — 0:0, а перед этим поделила очки с «Удинезе» — 2:2.

    И, пожалуй, главный факт в контексте предстоящей встречи с «Интером»: «Специя» ни разу не побеждала в семи предыдущих матчах на своем поле, а в пяти последних не забила ни одного мяча.

    «Интер»

    «Интер» тем временем находится на второй строчке, набрав в 25-ти матчах 50 очков. Отставание от «Наполи» составляет 15 очков.

    В прошлом туре «Интер», как и ожидалось, спокойно выиграл на своем поле у «Лечче» — 2:0. По голу забили Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес.

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    • Команда Симоне Индзаги здорово отреагировала на неожиданное поражение от «Болоньи» (0:1).

    В этом году «Интер» проиграл лишь два матча. Помимо «Болоньи», три очка у «нерадзурри» забрал «Эмполи» (0:1).

    «Интер» одержал лишь четыре победы в десяти предыдущих матчах чемпионата Италии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Специю» в этом матче можно поставить за 7.20, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Интера» — за 1.43.

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    В первом круге «Интер» спокойно разобрался со «Специей» — 3:0. Также стоит отметить, что миланский клуб выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против этой команды.

    С одной стороны, все очевидно, но при этом надо учитывать, что вскоре после игры со «Специей» футболистов «Интера» ждет непростой гостевой матч против «Порту» в Лиге чемпионов. И скорее всего, именно об этом будут все мысли «нерадзурри» в ближайшие дни.

    Не факт, что «Интер» захочет тратить силы на матч с командой, которую ждет непростая борьба за выживание.

    Ставка — обе команды забьют за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.36.

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    «Специя» — «Интер» Милан: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» может потерять очки в игре против «Специи»
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