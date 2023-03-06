«Львов» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Львов» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Львов» на текущий момент находится на последнем 16 месте.

Показатели у львовян тоже очень скромные. Например, в 14 матчах команда Олега Дулуба забила всего лишь 9 мячей.

В своем предыдущем поединке «Львов» добыл победу. В контрольной встрече подопечные Дулуба разгромили скромный датский Б-93 (5:2).

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Зато пополнил команду Адеринсола Эсеола. Этот форвард явно брался для улучшения атакующей статистики команды.

Наверняка придутся ко двору опытные голкипер Александр Рыбка и защитник Алексей Дитятьев. Так что львовян рановато списывать с пробега!

«Минай»

Закарпатцы также сражаются за выживание в УПЛ. Вот и на данный момент команда осела на 13 месте в турнирной таблице.

Отставание от полностью спасительного 12 места измеряется лишь дополнительными показателями. Так что основная борьба за выживание еще впереди.

Правда, опытный наставник «Миная» Владимир Шаран несколько наладил игру команды. Вот только в межсезонье состав закарпатцев серьезно изменился.

Да и побеждают закарпатцы по большим праздникам. В 15 матчах команда смогла разжиться лишь тремя викториями.

«Минай» явно будет пытаться зацепиться за очки. Где же это еще делать, как не в матчах с аутсайдерами?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Львова» предлагают — 2.60.

На викторию «Миная» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

Обновленные львовяне явно прибавят в атаке , тогда как «Минай» зимой потерял нескольких своих ведущих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Львова». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.