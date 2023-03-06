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    Обновленный «Львов» переиграет закарпатцев

    «Львов» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, УПЛ, 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Минай»
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    Адеринсола Эсеола
    «Львов» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Львов» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 06 Марта 2023 года
    Львов
  • Львов
    •  Львов 14:00 Минай Минай
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    «Львов»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неудачно. «Львов» на текущий момент находится на последнем 16 месте.

    Показатели у львовян тоже очень скромные. Например, в 14 матчах команда Олега Дулуба забила всего лишь 9 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Львов» добыл победу. В контрольной встрече подопечные Дулуба разгромили скромный датский Б-93 (5:2).

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    Зато пополнил команду Адеринсола Эсеола. Этот форвард явно брался для улучшения атакующей статистики команды.

    Наверняка придутся ко двору опытные голкипер Александр Рыбка и защитник Алексей Дитятьев. Так что львовян рановато списывать с пробега!

    «Минай»

    Закарпатцы также сражаются за выживание в УПЛ. Вот и на данный момент команда осела на 13 месте в турнирной таблице.

    Отставание от полностью спасительного 12 места измеряется лишь дополнительными показателями. Так что основная борьба за выживание еще впереди.

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    • Правда, опытный наставник «Миная» Владимир Шаран несколько наладил игру команды. Вот только в межсезонье состав закарпатцев серьезно изменился.

    Да и побеждают закарпатцы по большим праздникам. В 15 матчах команда смогла разжиться лишь тремя викториями.

    «Минай» явно будет пытаться зацепиться за очки. Где же это еще делать, как не в матчах с аутсайдерами?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Львова» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Миная» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

    Обновленные львовяне явно прибавят в атаке, тогда как «Минай» зимой потерял нескольких своих ведущих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Львова». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Львов» — «Минай»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. Обновленный «Львов» переиграет закарпатцев
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