4 марта в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет против «Локомотива» из Москвы. Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда из Ростова-на-Дону уже провела две официальные игры после зимней паузы. «Желто-синие» в рамках Кубка России сыграли против «Урала» из Екатеринбурга. Ростовчане в родных стенах сыграли вничью 1:1, а на выезде уступили сопернику 1:2.

Во время учебно-тренировочных сборов подопечные Валерия Карпина сыграли шесть матчей, в которых добились трех побед, дважды проиграли и и один раз сыграли вничью.

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Что касается первой части текущего сезона российской Премьер-лиги, то «Ростов» провел ее выше всяческих похвал и завершил на высоком для себя третьем месте. В активе ростовчан 35 очков.

Календарь и таблица РПЛ

Команда Карпина лишь на один пункт отстает от второго московского «Спартака» и на семь от лидирующего питерского «Зенита», поэтому борьба еще возможна. Хотя думается, что «Ростов» будет доволен и третьим местом, поскольку «Динамо» и ЦСКА отстают лишь на шесть баллов.

«Локомотив»

«Железнодорожники» провели первую часть сезона крайне неудачно. Можно даже сказать, что провально. После 17 матчей москвичи занимают лишь четырнадцатое место и находятся в зоне переходных матчей.

В активе «Локомотива» лишь 13 очков. Он забил 20 мячей в текущем сезоне, а пропустил — 34. Подопечные Михаила Галактионова на шесть пунктов отстают от 12-го, спасительного места, которое занимает «Пари НН», но при этом лишь на один балл опережает «Химки» и зону прямого вылета.

«Локомотив» уже также провел два матча Кубка России. Соперником команды из столицы России был московский «Спартак». «Железнодорожники» потерпели поражение в обоих встречах, сначала уступив 0:1, а затем 2:4.

Во время сборов «Локо» выступал прилично. Команда в общей сложности провела семь матчей, в которых добыла пять побед, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.

Прогноз и ставки

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом противостояния являются хозяева поля. На победу «Ростова» предлагают — 2.14.

На викторию «Локомотива» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.35.

Ростовчане все же выглядят предпочтительнее москвичей, поэтому поставим на их победу.

Также думается, что нас ждет результативный поединок и обе команды забьют.