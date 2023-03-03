«Халл Сити»
Команда находится во второй части турнирной таблицы Чемпионшипа. «Халл» занимает 16-е место в лиге, имея на своем счету 42 очка после 34-х матчей.
Команда довольно серо проводит нынешний сезон. «Халл» находится в комфортном положении от зоны вылета, оторвавшись от 22-го места на 11 очков, но и до выхода в плей-офф Чемпионшипа не хватает все тех же 11 баллов.
Коэффициенты матча Халл Сити — Вест Бромвич
В последних матчах «Халл» заметно просел. Команда выиграла лишь один матч у «Кардиффа» (1:0). Дважды проиграла «Бристоль Сити» (0:1), «Норвичу» (1:3) и дважды сыграла вничью с «Престоном» (0:0) и «Сток Сити» (0:0).
В предстоящем матче «Халл Сити» сыграет с мощным «Вест Бромвичем», который ведет борьбу за попадание в плей-офф чемпионата. «Халл» не лучшим образом выступает дома, занимая 16-е место по этому показателю в лиге.
Команда за 17 матчей за своем поле выиграла 6 раз, забив за этот период 18 мячей при 23-х пропущенных.
«Вест Бромвич»
Команда выступает с переменным успехом в нынешнем сезоне. «Вест Бромвич» занимает 10-е место в Чемпионшипе с 48 очками в активе после 33-х встреч.
Команда отстает от зоны плей-офф чемпионата на 5 очков. Несмотря на то, что «Вест Бромвич» не находится среди лидеров Чемпионшипа, команда имеет очень надежную оборону, пропустив всего 36 голов в 33-х матчах при 44-х забитых.
В последних 5-и матчах «Вест Бромвич» дважды выиграл, столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов и 6 пропустила.
В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» имеет не очень хорошие показатели гостевых встреч. Команда выиграла 5 из 16-и матчей на своем поле. К слову, последние 3 игры на чужом поле «Вест Бромвич» проиграл.
Команды уже встречались в этом сезоне. В 5-м туре «Вест Бромвич» разгромил «Халл» (5:2), забив большую часть голов во втором тайме.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.32.
На викторию «Халл Сити» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.20.
«Вест Бромвич» находится не в лучшей форме, как и «Халл Сити», но уровень мастерства игроков гостей на порядок выше. Можно предположить, что гости точно не проиграют.
Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Вест Бромвича» 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — обе команды забьют за 1.84.