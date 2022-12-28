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    Ничья в принципиальном поединке

    «Труа» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 3.60) на футбол, чемпионат Франции, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Нант»
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    «Труа»
    В рамках 16-го тура французской Первой лиги «Труа» на своем поле примет «Нант». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Труа» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Труа»

    Эта команда является середняком французской Первой лиги. «Труа» балансирует между серединой турнирной таблицы и зоной вылета. Команда точно не будет претендовать на высокие места в нынешнем сезоне.

    «Труа» занимает 13-е место с 14 баллами в копилке. Стоит отметить, что команда играет в интересный футбол — много забивает и еще больше пропускает. В активе «Труа» 26 забитых голов за 15 матчей при 31 пропущенном.

    В команде есть яркие игроки, которые могут похвастаться результативностью. К примеру, 27-летний нападающий «Труа» Мама Бальде за 15 матчей в Первой лиге забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Игрок занимает 9-е место в списке бомбардиров лиги.

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    Несмотря на это, команда не выигрывала в последних 5 матчах, проиграла 3 раза и дважды сыграла вничью. Веселый матч у «Труа» получился с ПСЖ, где команда в Париже умудрилась забить 3 мяча, но пропустила 4 и проиграла.

    «Нант»

    Команда является соседом «Труа» по турнирной таблице. Перед предстоящим матчем «Нант» расположился на 15-м месте с 13 очками в активе. От зоны вылета команда отстает лишь на один балл.

    «Нант» не может похвастаться высокой результативностью, команда забила лишь 17 голов в 15 матчах чемпионата при 24 пропущенных.

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    • Стоит отметить, что «Нант» является худшей командой в Первой лиге по гостевым матчам. «Нанту» удалось набрать лишь 3 очка в 8-и встречах на чужом поле. За эти восемь встреч команда пропустила 15 мячей.

    Последняя очная встреча этих команд состоялась 12 марта 2022 года в рамках французской Первой лиги. В той встрече «Труа» одолел «Нант» со счетом 1:0 при равной игре. Смогут ли гости удивить в предстоящем поединке? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Труа» предлагают — 2.42.

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    На викторию «Нанта» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.60.

    Обеим командам необходимо побеждать, чтобы улучшить и без того шаткое турнирной положение. Можно предположить, что команды будут ждать ошибки соперника.

    Прогноз на этот матч — Ничья. Коэффициент на эту ставку будет оцениваться в 3.60.

    Еще вариант для ставки — Тотал голов в первом тайме 1 больше за 1.81.

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    «Труа» — «Нант»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. Ничья в принципиальном поединке
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