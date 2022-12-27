«Челси»
«Аристократы» сильно сбавили, вследствие чего проиграли 3 раза подряд, причем всухую. Хотя стоит отметить, что все три соперника были из топ-5. В турнирной таблице хозяева 8-е с 21 очком на счету.
«Челси» проиграл «Арсеналу» 0:1 и «Ньюкаслу» 0:1. Это что касается неудач в чемпионате Англии. Также коллектив Грэма Поттера проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/16 Кубка английской лиги.
Коэффициенты матча Челси — Борнмут
11 декабря «синие» провели контрольный поединок с «Астон Виллой», в котором проиграли 0:1.
Перед игрой у хозяев есть кадровые проблемы. Во-первых, нужно отдохнуть Хакиму Зиешу и Матео Ковачичу после чемпионата мира. Травмированы Уэсли Фофана, Нголо Канте, Кепа Аррисабалага и Бен Чиллуэлл.
«Борнмут»
«Вишни» расположились на 14-й позиции. У них 16 набранных баллов. В последнем сыгранном туре они одержали первую победу за последние 5 матчей и всего лишь 4-ю за весь сезон АПЛ.
Гостям не повезло с календарем. Подряд шли «Тоттенхэм» (2:3), «Вест Хэм» (0:2) и «Лидс» (3:4). Серию удалось прервать удачным выступлением в Кубке лиги, где «вишни» одолели «Эвертон» (4:1).
Позже «Борнмут» разгромил «Эвертон» в АПЛ (3:0), однако на этом взлет закончился и «горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке лиги.
Не сыграют Райан Фредерикс, Маркус Тавернье, Ллойд Келли, Нето и Дэвид Брукс.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, у гостей мало шансов. Об этом говорят их котировки — 1.35 и 8.80.
С другой стороны, сейчас не скажешь, что «Челси» в оптимальной форме. Многие игроки вернулись с ЧМ. Контрольный поединок с «Астон Виллой» показал, что «аристокарты» только набирают форму.
Возможно, что хозяева и выиграют, но проблем в виде пропущенных избежать не удастся.
Учитывая фактор ЧМ, «Борнмут» еще может продержаться в первом тайме. В трех матчах «Челси» первые таймы завершались ничьей. Во втором хозяева должны дожать соперника.