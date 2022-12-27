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    «Челси» добьется своего, может не сразу

    «Челси» — «Борнмут». Ставки (к. 3.00) и прогноз на АПЛ 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Борнмут»
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    Кай Хаверц
    В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» в Лондоне примет «Борнмут». Встреча состоится 27 декабря в 20:30 по московскому времени. «Челси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 20:30 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Челси»

    «Аристократы» сильно сбавили, вследствие чего проиграли 3 раза подряд, причем всухую. Хотя стоит отметить, что все три соперника были из топ-5. В турнирной таблице хозяева 8-е с 21 очком на счету.

    «Челси» проиграл «Арсеналу» 0:1 и «Ньюкаслу» 0:1. Это что касается неудач в чемпионате Англии. Также коллектив Грэма Поттера проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/16 Кубка английской лиги.

    Коэффициенты матча Челси — Борнмут

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    11 декабря «синие» провели контрольный поединок с «Астон Виллой», в котором проиграли 0:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Перед игрой у хозяев есть кадровые проблемы. Во-первых, нужно отдохнуть Хакиму Зиешу и Матео Ковачичу после чемпионата мира. Травмированы Уэсли Фофана, Нголо Канте, Кепа Аррисабалага и Бен Чиллуэлл.

    «Борнмут»

    «Вишни» расположились на 14-й позиции. У них 16 набранных баллов. В последнем сыгранном туре они одержали первую победу за последние 5 матчей и всего лишь 4-ю за весь сезон АПЛ.

    Гостям не повезло с календарем. Подряд шли «Тоттенхэм» (2:3), «Вест Хэм» (0:2) и «Лидс» (3:4). Серию удалось прервать удачным выступлением в Кубке лиги, где «вишни» одолели «Эвертон» (4:1).

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    • Позже «Борнмут» разгромил «Эвертон» в АПЛ (3:0), однако на этом взлет закончился и «горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в Кубке лиги.

    Не сыграют Райан Фредерикс, Маркус Тавернье, Ллойд Келли, Нето и Дэвид Брукс.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, у гостей мало шансов. Об этом говорят их котировки — 1.35 и 8.80.

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    С другой стороны, сейчас не скажешь, что «Челси» в оптимальной форме. Многие игроки вернулись с ЧМ. Контрольный поединок с «Астон Виллой» показал, что «аристокарты» только набирают форму.

    Возможно, что хозяева и выиграют, но проблем в виде пропущенных избежать не удастся. Ставка — победа «Челси» + обе забьют (да) за 3.00.

    Учитывая фактор ЧМ, «Борнмут» еще может продержаться в первом тайме. В трех матчах «Челси» первые таймы завершались ничьей. Во втором хозяева должны дожать соперника. Вторая ставка — 1-й тайм ничья, 2-й тайм победа «Челси» за 3.85.

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    «Челси» — «Борнмут»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» добьется своего, может не сразу
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