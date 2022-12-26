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    Обойдет ли «Кристал Пэлас» «Фулхэм»?

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 5.00) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
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    «Кристал Пэлас» — фаворит матча
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда нынешний сезон проводит на вполне привычном уровне. «Кристал Пэлас» пребывает на 11 месте в таблице АПЛ.

    При этом «Орлы» имеют проблемы с реализацией. В 14 матчах лондонцы забили всего 15 раз.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Фулхэм

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  • 2.053.603.50Фрибет$40
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    При этом оборона коллектива действует относительно надежно. В свои ворота пропущено 18 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Свой последний поединок клуб провел успешно после серии из четырех игр без побед. В товарищеском матче он обыграл «Вальядолид» (2:1), так что, возможно, снова нащупывают свою игру.

    «Фулхэм»

    «Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 9 место в таблице.

    Минувший тур снова не принес лондонцам положительных эмоций. На своем поле они на последних минутах потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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    • Перед этим «Фулхэм» в гостях уступил «Манчестер Сити» (1:2) и не смог справиться на своем поле с «Эвертоном» (0:0), так что коллектив переживает некоторый спад.

    После международной паузы клуб снова не выиграл, разойдясь миром с «Вест Хэмом» (1:1), а значит он не будет фаворитом грядущего поединка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры называют фаворитом «Кристал Пэлас» — 2,05, успех «Фулхэма» оценивается в 3,50, ничья — также в 3,50.

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    В последних трех матчах хозяева поля забивали в первом тайме, тогда как гости делали это в двух из трех последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют в первом тайме за 5,00.

    Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» победит за 2,05. «Фулхэм» проиграл три из пяти последних матчей против «Кристал Пэлас»: этот расклад более чем вероятный не только из-за статистики личных встреч между командами, но и текущей формы гостей.

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    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Кристал Пэлас» «Фулхэм»?
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