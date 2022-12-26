«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда нынешний сезон проводит на вполне привычном уровне. «Кристал Пэлас» пребывает на 11 месте в таблице АПЛ.

При этом «Орлы» имеют проблемы с реализацией. В 14 матчах лондонцы забили всего 15 раз.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Фулхэм 1X2Новым игрокам 2.053.603.50Фрибет$40

При этом оборона коллектива действует относительно надежно. В свои ворота пропущено 18 мячей.

Все прогнозы на АПЛ

Свой последний поединок клуб провел успешно после серии из четырех игр без побед. В товарищеском матче он обыграл «Вальядолид» (2:1), так что, возможно, снова нащупывают свою игру.

«Фулхэм»

«Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 9 место в таблице.

Минувший тур снова не принес лондонцам положительных эмоций. На своем поле они на последних минутах потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Перед этим «Фулхэм» в гостях уступил «Манчестер Сити» (1:2) и не смог справиться на своем поле с «Эвертоном» (0:0), так что коллектив переживает некоторый спад.

После международной паузы клуб снова не выиграл, разойдясь миром с «Вест Хэмом» (1:1), а значит он не будет фаворитом грядущего поединка.

Прогноз и ставки

Букмекеры называют фаворитом «Кристал Пэлас» — 2,05, успех «Фулхэма» оценивается в 3,50, ничья — также в 3,50.

В последних трех матчах хозяева поля забивали в первом тайме, тогда как гости делали это в двух из трех последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют в первом тайме за 5,00.

Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» победит за 2,05. «Фулхэм» проиграл три из пяти последних матчей против «Кристал Пэлас»: этот расклад более чем вероятный не только из-за статистики личных встреч между командами, но и текущей формы гостей.