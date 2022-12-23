«Фейеноорд»
Эта команда проводит великолепный сезон. На текущий момент «Фейеноорд» занимает 1 место в Эредивизии, опережая «Аякс» и ПСВ на 3 пункта.
Главным достоянием роттердамцев является надежная оборона. Команда пропустила всего лишь 13 мячей в 14 матчах.
Зато забивает «Фейеноорд», как для претендента на чемпионство, нечасто — 35 мячей. А вот проиграла команда лишь однажды.
Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Фейеноорд» в контрольной встрече уступил «Ренну» (2:1).
В этом поединке «Фейеноорд» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Есть все шансы проявить себя и ближайшим резервистам.
«Гоу Эхед Иглс»
В нынешнем сезоне эта команда является привычным середняком лиги. В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 11 строчке.
Более того, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Да и побеждает «Гоу Эхед Иглс» редко — всего 3 виктории в 14 матчах.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 24 мяча, и это при 21 забитом!
Свой последний матч «Гоу Эхед Иглс» провел неудачно. Дома команда потеряла очки в матче с «Витессом» (2:2).
Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Вот только первостепенной задачей будет, все же, сдерживание атак роттердамцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.35.
На викторию «Гоу Эхед Иглс» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.30.
«Фейеноорд» проводит блестящий сезон, к тому же
Наш прогноз — Фора «Фейеноорда» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.