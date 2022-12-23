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    «Фейеноорд» будет беспощаден

    «Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглс». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, товарищеский матч, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглс»
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    Лютсарел Гертрейда
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Гоу Эхед Иглс» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:00 мск. «Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Декабря 2022 года
    Фейеноорд
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Фейеноорд 16:00 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
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    «Фейеноорд»

    Эта команда проводит великолепный сезон. На текущий момент «Фейеноорд» занимает 1 место в Эредивизии, опережая «Аякс» и ПСВ на 3 пункта.

    Главным достоянием роттердамцев является надежная оборона. Команда пропустила всего лишь 13 мячей в 14 матчах.

    Зато забивает «Фейеноорд», как для претендента на чемпионство, нечасто — 35 мячей. А вот проиграла команда лишь однажды.

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Фейеноорд» в контрольной встрече уступил «Ренну» (2:1).

    В этом поединке «Фейеноорд» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Есть все шансы проявить себя и ближайшим резервистам.

    «Гоу Эхед Иглс»

    В нынешнем сезоне эта команда является привычным середняком лиги. В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 11 строчке.

    Более того, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Да и побеждает «Гоу Эхед Иглс» редко — всего 3 виктории в 14 матчах.

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    • Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 24 мяча, и это при 21 забитом!

    Свой последний матч «Гоу Эхед Иглс» провел неудачно. Дома команда потеряла очки в матче с «Витессом» (2:2).

    Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Вот только первостепенной задачей будет, все же, сдерживание атак роттердамцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Гоу Эхед Иглс» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.30.

    «Фейеноорд» проводит блестящий сезон, к тому же постарается реабилитироваться за последнюю неудачу в матче с «Ренном».

    Наш прогноз — Фора «Фейеноорда» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.

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    «Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглс»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» будет беспощаден
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