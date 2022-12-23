«Фейеноорд» сыграет на своем поле с «Гоу Эхед Иглс» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 16:00 мск. «Фейеноорд» — «Гоу Эхед Иглс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Эта команда проводит великолепный сезон. На текущий момент «Фейеноорд» занимает 1 место в Эредивизии, опережая «Аякс» и ПСВ на 3 пункта.

Главным достоянием роттердамцев является надежная оборона. Команда пропустила всего лишь 13 мячей в 14 матчах.

Зато забивает «Фейеноорд», как для претендента на чемпионство, нечасто — 35 мячей. А вот проиграла команда лишь однажды.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Фейеноорд» в контрольной встрече уступил «Ренну» (2:1).

В этом поединке «Фейеноорд» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Есть все шансы проявить себя и ближайшим резервистам.

«Гоу Эхед Иглс»

В нынешнем сезоне эта команда является привычным середняком лиги. В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглс» находится на 11 строчке.

Более того, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Да и побеждает «Гоу Эхед Иглс» редко — всего 3 виктории в 14 матчах.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пропущено уже 24 мяча, и это при 21 забитом!

Свой последний матч «Гоу Эхед Иглс» провел неудачно. Дома команда потеряла очки в матче с «Витессом» (2:2).

Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Вот только первостепенной задачей будет, все же, сдерживание атак роттердамцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.35.

На викторию «Гоу Эхед Иглс» дают — 7.80, ничья оценена — в 5.30.

«Фейеноорд» проводит блестящий сезон, к тому же постарается реабилитироваться за последнюю неудачу в матче с «Ренном».

Наш прогноз — Фора «Фейеноорда» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.