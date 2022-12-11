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    «Зюйдтироль» догонит «Тернану» в Серии B

    «Зюйдтироль» — «Тернана». Прогноз, ставки (к. 2.60) на футбол, Серия B, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Тернана»
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    «Зюйдтироль»
    В 17-м туре итальянской Серии B «Зюйдтироль» на своем поле будет принимать «Тернану». Начало встречи — в 17:00 мск «Зюйдтироль» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 11 Декабря 2022 года
    Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •  Зюйдтироль 17:00 Тернана Тернана
  • Италия. Серия B
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    «Зюйдтироль»

    Веселая команда, которая борется за попадание в зону плей-офф чемпионата. «Зюйдтироль» находится на 9-м месте в турнирной таблице и имеет столько же очков, сколько и «Пиза», которая располагается на 8-м месте.

    «Зюйдтироль» достаточно много пропускает, как для команды с высокими задачами на сезон. За 16 матчей нынешнего сезона итальянская команда пропустила 22 гола. Среди команда из топ-10 это предпоследний результат.

    Стоит отметить, что в домашних встречах «Зюйдтироль» действует неважно. Команда находится лишь на 12-м месте по этому показателю.

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    Несмотря на это, в последних 5 встречах на своем поле «Зюйдтироль» не проигрывал — команда сыграла вничью 4 раза и однажды победила «Парму» (1:0).

    Примечательно, что команда не сидит в обороне и пытается играть в атакующий футбол, а для «Тернаны» это может стать проблемой.

    «Тернана»

    Команда также находится в борьбе за выход в плей-офф Серии B. За 16 матчей нынешнего сезона «Тернана» набрала 25 очков и от чистого выхода в Серию A их отделяет расстояние в 4 очка.

    «Тернана» довольно слабо играет в гостях. Например, команда проиграла два последних гостевых матча против «Венеции» (1:2) и «Пизы» (1:3). В последнее время у «Тернаны» нет стабильности в результатах и от этой команды можно ожидать что угодно.

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    • Стоит отметить, что в последнем матче «Тернана» в натяжкой обыграла «Кальяри» (1:0). Соперник нанес 31 бросок в сторону ворот и полностью владел инициативой в матче, а для «Тернаны» эта встреча была домашней.

    Обе команды перед этим матчем подходят не в лучшей форме, поэтому футболисты «Тернаны» и «Зюйдтироля», вероятно, будут играть на результат, минимизируя ошибки.

    «Тернана» позволяет сопернику владеть инициативой и атаковать, но сможет ли «Зюйдтироль» пробить оборону соперника? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Тернаны» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

    «Зюйдтироль», вероятно, будет владеть преимуществом и чаще атаковать, когда «Тернана» будет искать счастье у ворот соперника в основном на контратаках.

    Наш прогноз — Победа «Зюйдтироля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Зюйдтироль» больше 0.5 в первом тайме за 2.15.

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    «Зюйдтироль» — «Тернана»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Зюйдтироль» догонит «Тернану» в Серии B
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