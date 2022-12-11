В 17-м туре итальянской Серии B «Зюйдтироль» на своем поле будет принимать «Тернану». Начало встречи — в 17:00 мск «Зюйдтироль» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зюйдтироль»

Веселая команда, которая борется за попадание в зону плей-офф чемпионата. «Зюйдтироль» находится на 9-м месте в турнирной таблице и имеет столько же очков, сколько и «Пиза», которая располагается на 8-м месте.

«Зюйдтироль» достаточно много пропускает, как для команды с высокими задачами на сезон. За 16 матчей нынешнего сезона итальянская команда пропустила 22 гола. Среди команда из топ-10 это предпоследний результат.

Стоит отметить, что в домашних встречах «Зюйдтироль» действует неважно. Команда находится лишь на 12-м месте по этому показателю.

Все прогнозы на футбол

Несмотря на это, в последних 5 встречах на своем поле «Зюйдтироль» не проигрывал — команда сыграла вничью 4 раза и однажды победила «Парму» (1:0).

Примечательно, что команда не сидит в обороне и пытается играть в атакующий футбол, а для «Тернаны» это может стать проблемой.

«Тернана»

Команда также находится в борьбе за выход в плей-офф Серии B. За 16 матчей нынешнего сезона «Тернана» набрала 25 очков и от чистого выхода в Серию A их отделяет расстояние в 4 очка.

«Тернана» довольно слабо играет в гостях. Например, команда проиграла два последних гостевых матча против «Венеции» (1:2) и «Пизы» (1:3). В последнее время у «Тернаны» нет стабильности в результатах и от этой команды можно ожидать что угодно.

Стоит отметить, что в последнем матче «Тернана» в натяжкой обыграла «Кальяри» (1:0). Соперник нанес 31 бросок в сторону ворот и полностью владел инициативой в матче, а для «Тернаны» эта встреча была домашней.

Обе команды перед этим матчем подходят не в лучшей форме, поэтому футболисты «Тернаны» и «Зюйдтироля», вероятно, будут играть на результат, минимизируя ошибки.

«Тернана» позволяет сопернику владеть инициативой и атаковать, но сможет ли «Зюйдтироль» пробить оборону соперника? Большой вопрос.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зюйдтироля» предлагают — 2.60.

На викторию «Тернаны» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

«Зюйдтироль», вероятно, будет владеть преимуществом и чаще атаковать, когда «Тернана» будет искать счастье у ворот соперника в основном на контратаках.

Наш прогноз — Победа «Зюйдтироля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Зюйдтироль» больше 0.5 в первом тайме за 2.15.