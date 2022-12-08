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    «Бешикташ» учинит разгром бельгийцам

    «Бешикташ» — «Шарлеруа». Прогноз, ставка (к. 2.98) на футбол, товарищеский матч, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Шарлеруа»
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    Дженк Тосун
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Шарлеруа» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:00 мск. «Бешикташ» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Декабря 2022 года
    Бешикташ
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    •  Бешикташ 19:00 Шарлеруа Шарлеруа
  • Шарлеруа
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» нынешний сезон проводит явно ниже собственных амбиций и возможностей. Текущее 8 место в Суперлиге клуб наверняка не устраивает.

    При этом «Бешикташ» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 13 поединках пропущено 18 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Бешикташ» добыл викторию. В Кубке Турции был пройден «Серик Беледиеспор» (3:1).

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    После того «Бешикташ» провел еще два контрольных поединка. Сначала был разгромлен «Истанбулспор» (4:0), после чего была расписана мировая с «Карагюмрюком» (1:1).

    В этом поединке «Бешикташ» наверняка будет действовать с позиции силы. Даже без нескольких ведущих исполнителей турки смотрятся мощнее оппонента.

    «Шарлеруа»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Шарлеруа» находится лишь на 12 месте в таблице.

    Правда, шансы зацепиться за топ-8 еще имеются. Отставание от 8 позиции составляет 6 очков.

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    • Правда, проигрывает команда слишком уж часто. В 16 матчах в пассиве у «Шарлеруа» уже 9 поражений.

    Да и оборонительные редуты команды частенько сбоят. В 16 турах пропущено уже 29 мячей.

    Наверняка в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Есть неплохой шанс проверить свои силы на фоне гранда турецкого футбола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Шарлеруа» дают — 7.05, ничья оценена — в 5.69.

    «Бешикташ» явно сильнее, и даже в контрольных матчах стамбульцы выглядят симпатично.

    Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.98. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.13.

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    «Бешикташ» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» учинит разгром бельгийцам
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