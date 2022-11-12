Матч 16-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером» состоится в Лондоне 12 ноября. Начало поединка в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Молотобойцам» трудно дается выступление на два фронта, из-за чего страдают результаты в АПЛ. Подопечные Дэвида Мойеса занимают 15-е место в таблице, имея 14 очков после 14 туров.

«Вест Хэм» проиграл последние два поединка в турнире. Клуб потерпел поражения в матчах с «Ман Юнайтед» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2). С учетом Кубка лиги, где хозяева проиграли «Блэкберну», у команды серия из двух неудач.

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Месяц лондонцы начали с разгрома «Стяуа» (3:0) в Лиге конференций. К слову, «Вест Хэм» без труда пробился в плей-офф, минуя стыки.

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Из травмированных только нападающий Максвелл Корне.

«Лестер»

«Лисы» имеют те же 14 очков, но занимают позицию выше из-за дополнительных показателей. Да и последние результаты у них куда лучше.

«Лестер» выиграл 3 из 4 матчей в АПЛ. Он обыграл «Лидс» (2:0), «Вулверхэмптон» (4:0) и «Эвертон» (2:0). И вообще, гости проиграли только один матч из пяти последних.

Говоря о том самом одном поражении, имеет ввиду домашний матч против «Ман Сити», который закончился со счетом 0:1. 8 ноября команда Брендана Роджерса разгромила «Ньюпорт» (3:0) в Кубке лиги.

Райан Бертран, Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Джеймс Джастин — это травмированные игроки.

Прогноз и ставка

Серия у «Вест Хэма» хуже, но букмекеры считают, что именно он является фаворитом встречи — 2.12 против 3.60.

Если же смотреть на результаты, то у «Лестера» они куда лучше. Победы над «Лидсом» и «Эвертоном» даются нелегко, а тот факт, что «лисы» почти устояли перед «Ман Сити», делает их еще привлекательнее.

Гости как минимум не должны проиграть эту встречу. Сейчас они в хорошей форме.

Также отметим, что «Лестер» мало пропускал в последнее время — только в одном из шести матчей. На «обе забьют: нет» дают 2.12.