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    «Лестер» имеет хорошие шансы

    «Вест Хэм» — «Лестер». Ставки (к. 1.76) и прогноз на футбол, АПЛ, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лестер»
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    Игроки «Лестера»
    Матч 16-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером» состоится в Лондоне 12 ноября. Начало поединка в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Лестер Лестер
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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцам» трудно дается выступление на два фронта, из-за чего страдают результаты в АПЛ. Подопечные Дэвида Мойеса занимают 15-е место в таблице, имея 14 очков после 14 туров.

    «Вест Хэм» проиграл последние два поединка в турнире. Клуб потерпел поражения в матчах с «Ман Юнайтед» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2). С учетом Кубка лиги, где хозяева проиграли «Блэкберну», у команды серия из двух неудач.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Лестер

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    Месяц лондонцы начали с разгрома «Стяуа» (3:0) в Лиге конференций. К слову, «Вест Хэм» без труда пробился в плей-офф, минуя стыки.

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    Из травмированных только нападающий Максвелл Корне.

    «Лестер»

    «Лисы» имеют те же 14 очков, но занимают позицию выше из-за дополнительных показателей. Да и последние результаты у них куда лучше.

    «Лестер» выиграл 3 из 4 матчей в АПЛ. Он обыграл «Лидс» (2:0), «Вулверхэмптон» (4:0) и «Эвертон» (2:0). И вообще, гости проиграли только один матч из пяти последних.

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    • Говоря о том самом одном поражении, имеет ввиду домашний матч против «Ман Сити», который закончился со счетом 0:1. 8 ноября команда Брендана Роджерса разгромила «Ньюпорт» (3:0) в Кубке лиги.

    Райан Бертран, Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Джеймс Джастин — это травмированные игроки.

    Прогноз и ставка

    Серия у «Вест Хэма» хуже, но букмекеры считают, что именно он является фаворитом встречи — 2.12 против 3.60.

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    Если же смотреть на результаты, то у «Лестера» они куда лучше. Победы над «Лидсом» и «Эвертоном» даются нелегко, а тот факт, что «лисы» почти устояли перед «Ман Сити», делает их еще привлекательнее.

    Гости как минимум не должны проиграть эту встречу. Сейчас они в хорошей форме.

    Также отметим, что «Лестер» мало пропускал в последнее время — только в одном из шести матчей. На «обе забьют: нет» дают 2.12.

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    «Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лестер» имеет хорошие шансы
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