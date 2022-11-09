«Севилья» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:00 мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью 1:1 против «Бетиса» в севильском дерби, при том, что ее земляки играли вдевятером.

Перед этим «рохибланкос» проиграли «Райо Вальекано» 0:1 на своем поле в рамках чемпионата Испании и «Манчестер Сити» (1:3) на выезде в Лиге чемпионов.

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Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 17 место в Примере, мягко говоря, дисгармонирует с амбициями клуба.

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Всего 2 победы в 13 матчах — ужасающий показатель. При этом андалузцы забили только 12 мячей в чемпионате.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» нестабилен, но ершист. Команда находится на 6 месте в таблице с отставанием в один балл от третьего.

В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) на своем поле.

До этого «доностьяррас» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1), но все равно выиграли группу и вышли в 1/8 финала.

Тем не менее, сейчас у коллектива серия из трех поединков без побед во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10.