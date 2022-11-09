ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал Лионель МессиТрансферный дайджест. 1—7 ноября Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 01:00
    • «Реал» уступил «Райо Вальекано» и остался на втором месте в Ла Лиге
  • 22:25
    • ЦСКА по буллитам уступил «Локомотиву»
  • 21:51
    • «Спартак» на выезде уступил «Торпедо»
  • 21:26
    • «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» и вышела в лидеры на Востоке
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Вернется ли «Реал Сосьедад» на победный путь?

    «Севилья» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 9 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» идет на 6 месте
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:00 мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 21:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Севилья»

    В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью 1:1 против «Бетиса» в севильском дерби, при том, что ее земляки играли вдевятером.

    Перед этим «рохибланкос» проиграли «Райо Вальекано» 0:1 на своем поле в рамках чемпионата Испании и «Манчестер Сити» (1:3) на выезде в Лиге чемпионов.

    Коэффициенты матча Севилья — Реал Сосьедад

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.152.85Фрибет$40
    •

    Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 17 место в Примере, мягко говоря, дисгармонирует с амбициями клуба.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Всего 2 победы в 13 матчах — ужасающий показатель. При этом андалузцы забили только 12 мячей в чемпионате.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» нестабилен, но ершист. Команда находится на 6 месте в таблице с отставанием в один балл от третьего.

    В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) на своем поле.

  • Трансферный дайджест. 1—7 ноября
  • Беллингем в «Ливерпуле», Месси в МЛС, Троссар в «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • До этого «доностьяррас» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1), но все равно выиграли группу и вышли в 1/8 финала.

    Тем не менее, сейчас у коллектива серия из трех поединков без побед во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Айлендерс — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Майами Хит — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Соболенко — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Реал Сосьедад» на победный путь?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры