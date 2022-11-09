«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выглядит привычно мощно. Сейчас команда Хосепа Гвардиолы мчится за «Арсеналом», отставая от лидера АПЛ на 2 очка.

Минувший тур принес команде очередные три очка. Эрлинг Холанн и компания смогли додавить «Фулхэм» (2:1).

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«Манчестер Сити» выиграл только три своих последних матча. Наверняка в матче с принципиальным оппонентом команда Гвардиолы также будет активно атаковать.

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Поединки с «Челси» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч «Манчестер Сити» дважды победил при трех коллизиях.

«Челси»

Текущий сезон для «Челси» проходит в ритме очередной перестройки. Грэм Поттер, по сути, только строит новую команду.

Минувший тур для команды сложился неудачно. «Аристократы» дома минимально уступили «Арсеналу».

«Челси» зачастую ставит на кубковые турниры. Это вполне логично сделать и сейчас, ведь 7 место явно не располагает к максимальным задачам в чемпионате.

«Челси» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, с реализацией у лондонцев не очень: всего 17 голов в 13 матчах.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.82, а победу «Челси» — за 6.45.

«Манчестер Сити» в любом кадровом сочетании смотрится мощно. «Челси» проиграл команде Гвардиолы два последних очных поединка .

Холанн и компания постараются оперативно решить вопрос с проходом в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.