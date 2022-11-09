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    «Манчестер Сити» будет торопиться

    «Манчестер Сити» — «Челси». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Челси»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Ноября 2022 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне выглядит привычно мощно. Сейчас команда Хосепа Гвардиолы мчится за «Арсеналом», отставая от лидера АПЛ на 2 очка.

    Минувший тур принес команде очередные три очка. Эрлинг Холанн и компания смогли додавить «Фулхэм» (2:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси

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    «Манчестер Сити» выиграл только три своих последних матча. Наверняка в матче с принципиальным оппонентом команда Гвардиолы также будет активно атаковать.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Челси» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч «Манчестер Сити» дважды победил при трех коллизиях.

    «Челси»

    Текущий сезон для «Челси» проходит в ритме очередной перестройки. Грэм Поттер, по сути, только строит новую команду.

    Минувший тур для команды сложился неудачно. «Аристократы» дома минимально уступили «Арсеналу».

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    • «Челси» зачастую ставит на кубковые турниры. Это вполне логично сделать и сейчас, ведь 7 место явно не располагает к максимальным задачам в чемпионате.

    «Челси» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, с реализацией у лондонцев не очень: всего 17 голов в 13 матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.82, а победу «Челси» — за 6.45.

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    «Манчестер Сити» в любом кадровом сочетании смотрится мощно. «Челси» проиграл команде Гвардиолы два последних очных поединка.

    Холанн и компания постараются оперативно решить вопрос с проходом в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» будет торопиться
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