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    Что в дерби против «Бетиса» покажет «Севилья»?

    «Бетис» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Примера, 6 ноября 2022 года

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    «Бетис» идет в зоне Лиги чемпионов
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Бетис»

    «Бетис» одержал 7 побед в 12 матчах Ла Лиги. Два раза команда сыграла вничью и трижды проиграла. Сейчас у севильцев 23 очка. Они идут 4-ми в зоне ЛЧ.

    Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» — второй по этому показателю. У него только 8 пропущенных.

    Коэффициенты матча Бетис — Севилья

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    В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» (3:1) и «Реал Сосьедад» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В первом поединке ноября андалузцы без поражений завершили выступления в групповом раунде Лиги Европы, где они вышли в 1/8 финала, разгромив ХИК (3:0).

    «Севилья»

    В прошлом туре «Севилья» проиграла «Райо Вальекано» 0:1 на своем поле в рамках чемпионата Испании, где она находится в зоне вылета.

    Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 18 место в Примере, мягко говоря, дисгармонирует с амбициями клуба.

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    • Всего 2 победы в 12 матчах — ужасающий показатель. При этом андалузцы забили только 11 мячей в чемпионате.

    Кроме того, «рохибланкос» на этой неделе в последнем для себя матче Лиги чемпионов проиграли на выезде «Манчестер Сити» (1:3) и теперь весной продолжат выступления в Лиге Европы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставки — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Что в дерби против «Бетиса» покажет «Севилья»?
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