«Бетис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» одержал 7 побед в 12 матчах Ла Лиги. Два раза команда сыграла вничью и трижды проиграла. Сейчас у севильцев 23 очка. Они идут 4-ми в зоне ЛЧ.

Отличительной чертой хозяев на данный момент является надежная оборона. «Бетис» — второй по этому показателю. У него только 8 пропущенных.

Коэффициенты матча Бетис — Севилья 1X2Новым игрокам 2.003.353.90Фрибет$40

В октябре «бело-зеленые» сыграли по нулям с «Кадисом» и «Вальядолидом». Также команда обыграла «Альмерию» (3:1) и «Реал Сосьедад» (2:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В первом поединке ноября андалузцы без поражений завершили выступления в групповом раунде Лиги Европы, где они вышли в 1/8 финала, разгромив ХИК (3:0).

«Севилья»

В прошлом туре «Севилья» проиграла «Райо Вальекано» 0:1 на своем поле в рамках чемпионата Испании, где она находится в зоне вылета.

Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 18 место в Примере, мягко говоря, дисгармонирует с амбициями клуба.

Всего 2 победы в 12 матчах — ужасающий показатель. При этом андалузцы забили только 11 мячей в чемпионате.

Кроме того, «рохибланкос» на этой неделе в последнем для себя матче Лиги чемпионов проиграли на выезде «Манчестер Сити» (1:3) и теперь весной продолжат выступления в Лиге Европы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставки — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.