ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар Антонио КонтеГод Конте в «Тоттенхэме»: насколько он хорош на самом деле и что будет дальше? Арнольд АлленАллен одолел Каттара и теперь хочет драться с Волкановски, а Халил Раунтри врывается в топ-15 полутяжей. Обзор карда UFC Vegas 63
  • 00:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Наполи»
  • 00:56
    • Гол Коло-Муани вывел «Айнтрахт» в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Бавария» завершила групповой этап Лиги чемпионов с шестью победами
    Все новости спорта

    Голевой обмен во втором тайме?!

    «АЗ Алкмар» — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, Лига конференций, 3 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЗ Алкмар Прогнозы на Днепр-1 Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Днепр-1»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юсуф Барасы
    «АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «АЗ Алкмар» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа E 03 Ноября 2022 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
    •

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» находится на первом месте в своем квартете. Причем голландцам для сохранения лидирующей позиции хватит даже ничьей.

    Команда прекрасно атакует. Отметим Дани де Вита, способного, что называется, сделать разницу.

    Свой предыдущий поединок «АЗ Алкмар» провел весьма продуктивно. Дома был обыгран скромный «Волендам» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «АЗ Алкмар» наверняка будет активно идти вперед. Голландцы выглядят сильнее всех в группе, и мотивированы это доказать.

    «Днепр-1»

    Украинский клуб уже обеспечил себе выход в евровесну. Однако аппетит приходит во время еды: днепряне мечтают о первом месте в квартете Е.

    «Днепр-1» имеет в своем составе одаренного Артема Довбика. Фактурный форвард забил уже 4 мяча в групповом турнире.

  • Всего за год «Ньюкасл» превратился из аутсайдера АПЛ в команду топ-4. Но дело не только в нефтедолларах
  • В английской Премьер-лиге появилась новая сила
  • 31/10/2022

    • Свой последний поединок команда может занести себе в актив. Правда, победа над «Черноморцем» вышла минимальной.

    Да и вообще, команда добыла уже три победы к ряду. Днепрянам, по сути, нечего терять, но лишь рискнув, они могут оказаться в дамках.

    Прогноз и ставка

    На победу «АЗ Алкмара» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Днепра-1» — за 9.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «АЗ Алкмар» наверняка будет активно атаковать. Днепряне сражаются за лидерство в квартете.

    Обе команды способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Циципас — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Динамо Владивосток
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтер Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Луго
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «АЗ Алкмар» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры