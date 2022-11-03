«АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 20:45 мск. «АЗ Алкмар» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» находится на первом месте в своем квартете. Причем голландцам для сохранения лидирующей позиции хватит даже ничьей.

Команда прекрасно атакует. Отметим Дани де Вита, способного, что называется, сделать разницу.

Свой предыдущий поединок «АЗ Алкмар» провел весьма продуктивно. Дома был обыгран скромный «Волендам» (2:1).

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«АЗ Алкмар» наверняка будет активно идти вперед. Голландцы выглядят сильнее всех в группе, и мотивированы это доказать.

«Днепр-1»

Украинский клуб уже обеспечил себе выход в евровесну. Однако аппетит приходит во время еды: днепряне мечтают о первом месте в квартете Е.

«Днепр-1» имеет в своем составе одаренного Артема Довбика. Фактурный форвард забил уже 4 мяча в групповом турнире.

Свой последний поединок команда может занести себе в актив. Правда, победа над «Черноморцем» вышла минимальной.

Да и вообще, команда добыла уже три победы к ряду. Днепрянам, по сути, нечего терять, но лишь рискнув, они могут оказаться в дамках.

Прогноз и ставка

На победу «АЗ Алкмара» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.25, а победу «Днепра-1» — за 9.00.

«АЗ Алкмар» наверняка будет активно атаковать. Днепряне сражаются за лидерство в квартете .

Обе команды способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.40.