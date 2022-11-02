«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе первое место в группе. Правда, набрали англичане только 11 очков.

В минувшем туре «Манчестер Сити» расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (0:0). Что-то неладное творится у команды с реализацией.

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Вот и в своем чемпионате команда добыла трудные три очка. На выезде «Манчестер Сити» одолел «Лестер» (0:1).

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Гвардиола наверняка даст отдохнуть группе лидеров команды. Впрочем, даже запасные у англичан очень даже квалифицированные.

«Севилья»

Севильцы продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Правда, команда добыла всего одну победу в группе.

При этом «Севилья» слабовато атакует. В 5 матчах группового этапа испанцы отличились только пятью голами.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Севилья» как раз и добыла ту самую премьерную викторию. «Копенгаген» был разделан под орех (3:0).

А вот после того команда проиграла свой поединок в рамках Примеры. Дома севильцы минимально уступили «Райо Вальекано».

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Севильи» — за 12.50.

«Манчестер Сити» в последних матчах испытывает сложности с реализацией .

Севильцы постараются дать бой одному из фаворитов турнира.

Испанцы мотивированы оказать достойное сопротивление лидеру группы. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» +1.5 с коэффициентом 2.30.