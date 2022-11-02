«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе первое место в группе. Правда, набрали англичане только 11 очков.
В минувшем туре «Манчестер Сити» расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (0:0). Что-то неладное творится у команды с реализацией.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Севилья
Вот и в своем чемпионате команда добыла трудные три очка. На выезде «Манчестер Сити» одолел «Лестер» (0:1).
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Гвардиола наверняка даст отдохнуть группе лидеров команды. Впрочем, даже запасные у англичан очень даже квалифицированные.
«Севилья»
Севильцы продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Правда, команда добыла всего одну победу в группе.
При этом «Севилья» слабовато атакует. В 5 матчах группового этапа испанцы отличились только пятью голами.
В минувшем туре Лиги чемпионов «Севилья» как раз и добыла ту самую премьерную викторию. «Копенгаген» был разделан под орех (3:0).
А вот после того команда проиграла свой поединок в рамках Примеры. Дома севильцы минимально уступили «Райо Вальекано».
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Севильи» — за 12.50.
«Манчестер Сити»
Севильцы постараются дать бой одному из фаворитов турнира.
Испанцы мотивированы оказать достойное сопротивление лидеру группы. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» +1.5 с коэффициентом 2.30.