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    «Манчестер Сити» пощадит севильцев

    «Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Севилья»
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    Фил Фоден
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Ноября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе первое место в группе. Правда, набрали англичане только 11 очков.

    В минувшем туре «Манчестер Сити» расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (0:0). Что-то неладное творится у команды с реализацией.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Севилья

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  • 1.226.4013.00Фрибет$40
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    Вот и в своем чемпионате команда добыла трудные три очка. На выезде «Манчестер Сити» одолел «Лестер» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Гвардиола наверняка даст отдохнуть группе лидеров команды. Впрочем, даже запасные у англичан очень даже квалифицированные.

    «Севилья»

    Севильцы продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Правда, команда добыла всего одну победу в группе.

    При этом «Севилья» слабовато атакует. В 5 матчах группового этапа испанцы отличились только пятью голами.

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    • В минувшем туре Лиги чемпионов «Севилья» как раз и добыла ту самую премьерную викторию. «Копенгаген» был разделан под орех (3:0).

    А вот после того команда проиграла свой поединок в рамках Примеры. Дома севильцы минимально уступили «Райо Вальекано».

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают взять за 6.90, а победу «Севильи» — за 12.50.

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    «Манчестер Сити» в последних матчах испытывает сложности с реализацией.

    Севильцы постараются дать бой одному из фаворитов турнира.

    Испанцы мотивированы оказать достойное сопротивление лидеру группы. Наши прогноз и ставка — Фора «Севильи» +1.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» пощадит севильцев
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