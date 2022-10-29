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    «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Ставки (к. 1.85) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Астон Вилла»
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    Мигель Альмирон
    В матче 14 тура чемпионата Англии «Ньюкасл» встретится с «Астон Виллой» на «Сент-Джеймс Парк». Игра запланирована на 29 октября 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» добились серьезных результатов в чемпионате. За прошедший отрезок турнира команда одержала 5 побед и 6 раз сыграла вничью при одном поражении и сейчас занимает 4-е место (21 очко).

    За последние 5 туров у хозяев 4 победы. «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (4:1) и «Брентфорд» (5:1). Во второй половине месяца подопечные Эдди Хау одолели «Эвертон» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:1).

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла

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    Победы разбавила нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед». При этом беспроигрышная серия составляет 7 матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Александр Исак, Эмиль Крафт и Мэтт Ричи травмированы. Ален Сен-Максимен под вопросом.

    «Астон Вилла»

    В последнее время бирмингемцы плохо выступали и руководству пришлось заменить Стивена Джеррарда. Его пост занял Унаи Эмери, который разорвал контракт с «Вильярреалом».

    Понятно, что испанец вряд ли успеет что-то изменить к матчу. Но хотя бы ничью «Астон Вилла» вырвать сможет. 23 октября «львы» даже выиграли, разгромив «Брентфорд» 4:0.

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    • Так гости прервали серию поражений, в рамках которой проиграли «Челси» (0:2) и «Фулхэму» (0:3). В таблице «Вилла» 15-я. У нее 12 очков.

    В лазарете Людвиг Аугустинссон, Диего Карлос, Люка Динь и Бубакар Камара.

    Прогноз и ставка

    «Ньюкасл» сейчас слишком хорош, чтобы отдавать очки. «Астон Вилла» находится на стадии перестройки и на какие-то изменения в ближайшее время рассчитывать вряд ли стоит.

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    «Ньюкасл» уже был проверен двумя манчестерскими клубами, а также «Тоттенхэмом», у которого удалось даже выиграть. Домашние стены будут гнать команду к победе.

    Котировки букмекеров составляют 1.85 на хозяев и 4.30 на гостей. Рекомендуется взять ставку на победу «Ньюкасла».

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    «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Эмери не успеет перестроить «Виллу», чтобы помешать «Ньюкаслу»
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