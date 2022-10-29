«Ньюкасл»
«Сороки» добились серьезных результатов в чемпионате. За прошедший отрезок турнира команда одержала 5 побед и 6 раз сыграла вничью при одном поражении и сейчас занимает 4-е место (21 очко).
За последние 5 туров у хозяев 4 победы. «Ньюкасл» разгромил «Фулхэм» (4:1) и «Брентфорд» (5:1). Во второй половине месяца подопечные Эдди Хау одолели «Эвертон» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:1).
Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла
Победы разбавила нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед». При этом беспроигрышная серия составляет 7 матчей.
Александр Исак, Эмиль Крафт и Мэтт Ричи травмированы. Ален Сен-Максимен под вопросом.
«Астон Вилла»
В последнее время бирмингемцы плохо выступали и руководству пришлось заменить Стивена Джеррарда. Его пост занял Унаи Эмери, который разорвал контракт с «Вильярреалом».
Понятно, что испанец вряд ли успеет что-то изменить к матчу. Но хотя бы ничью «Астон Вилла» вырвать сможет. 23 октября «львы» даже выиграли, разгромив «Брентфорд» 4:0.
Так гости прервали серию поражений, в рамках которой проиграли «Челси» (0:2) и «Фулхэму» (0:3). В таблице «Вилла» 15-я. У нее 12 очков.
В лазарете Людвиг Аугустинссон, Диего Карлос, Люка Динь и Бубакар Камара.
Прогноз и ставка
«Ньюкасл» сейчас слишком хорош, чтобы отдавать очки. «Астон Вилла» находится на стадии перестройки и на какие-то изменения в ближайшее время рассчитывать вряд ли стоит.
«Ньюкасл» уже был проверен двумя манчестерскими клубами, а также «Тоттенхэмом», у которого удалось даже выиграть. Домашние стены будут гнать команду к победе.
Котировки букмекеров составляют 1.85 на хозяев и 4.30 на гостей. Рекомендуется взять ставку на победу «Ньюкасла».