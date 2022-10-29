В какой форме «Локомотив»

В 7 последних матчах в РПЛ «железнодорожники» потерпели 6 поражений. Обыграть удалось только идущее на последнем месте «Торпедо» (1:0). Красно-зеленые расположились на 14-й строчке — в зоне стыковых матчей.

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К столь удручающему положению привели встречи против «Ахмата» (1:2), «Факела» (0:2), «Спартака» (0:1), «Урала» (2:4), «Сочи» (0:4) и «Динамо» (1:3). Причем в последнем туре команда показала худший для себя результат минимум с 2009 года, за весь матч против «Динамо» нанеся всего 3 удара по воротам.

После отъезда многочисленной иностранной тренерской диаспоры за результат в «Локомотиве» временно отвечают Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и Андрей Фёдоров. В лазарете «Локо» защитник Лукас Фассон и полузащитник Рифат Жемалетдинов.

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Только одна команда РПЛ («Оренбург») пропускает больше, чем «железнодорожники». Именно над оренбуржцами красно-зеленые одержали единственную в сезоне домашнюю победу (5:1), хотя провели на «РЖД Арене» 7 матчей.

В какой форме ЦСКА

У «армейцев» серия из четырех матчей без побед во всех турнирах: 1:1 с «Динамо», 2:2 со «Спартаком» и 2:2 с «Оренбургом» в РПЛ, а также 0:1 с «Торпедо» в ФОНБЕТ Кубке России.

Причина подобных результатов в плохой реализации моментов. Именно красно-синие чаще всех в чемпионате транжирят голевые возможности. Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Фёдор Чалов пребывают в хорошей форме и регулярно создают опасность у чужих ворот. Но на завершающей стадии постоянно какие-то проблемы.

Отставание от лидирующего «Зенита» — уже 10 очков, у «Спартака», идущего вторым, на 3 очка больше. С 9-го тура ЦСКА не может сыграть на ноль, хотя по пропущенным мячам лучше «армейцев» только петербуржцы. Возможно, ухудшение игры у своих ворот связано с травмой центрального защитника Игоря Дивеева.

Владимиру Федотову необходимо что-то сделать с тем, как команда входит в игру после перерывов. Чаще всего москвичи пропускают именно с 45-й по 60-ю минуту (5).

«Локомотив» — ЦСКА: статистика личных встреч

Несмотря на домашнее поражение в минувшем сезоне РПЛ (1:2), матчи против ЦСКА «железнодорожникам» удаются. В 6 последних встречах «Локомотив» одержал 5 побед, 4 из которых с минимальной разницей в счете.

Прогноз Павла Занозина на матч «Локомотив» — ЦСКА 29 октября

В начале нулевых это противостояние было непредсказуемым. Я вырос на этом дерби и во многом благодаря нему полюбил российский футбол. Сейчас «Локо» в очень плохом состоянии, идет внизу таблицы и заслуженно является аутсайдером.

«Локомотив» — ЦСКА. Ставка за 2.16

Но мне кажется, что ЦСКА не готов обыгрывать на заказ даже таких «железнодорожников». У «армейцев» есть проблемы с результативностью, и тянет поставить на их победу, но почему-то мне кажется, что «Локомотив» может воспрять и зацепить хотя бы ничейку.

У обеих команд проблемы в обороне, так что атака себя проявит по максимуму, и голов будет достаточно. Не исключаю даже сильного «верха», но на тотал больше 2,5 мы поставить обязаны, ведь в Линии Фонбет за него дают неплохой коэффициент.

Выбираю эту ставку и хочу, чтобы ко мне вернулось ощущение того, что смотрю матч «Локомотив» — ЦСКА с неподдельным интересом, как в детстве.

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