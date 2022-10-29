«Лечче» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:00 мск. «Лечче» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

«Лечче» борется за выживание. Причем эта картина для команды привычна, и нынешнее 17 место видится логичным.

Более того, в 11 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забито всего 9 мячей.

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В своем последнем поединке «Лечче» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Болонье» (0:2).

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«Джаллоросси» не смогли выиграть в последних четырех поединках при двух поражениях и двух ничьих.

«Ювентус»

«Старая Синьора» проводит провальный сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы уже вылетели.

Свой последний поединок в итальянском первенстве команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).

Тем не менее, «бьянконери» все также занимают восьмое место с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

На этой неделе коллектив как раз потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (3:4) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.