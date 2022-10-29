«Лечче»
«Лечче» борется за выживание. Причем эта картина для команды привычна, и нынешнее 17 место видится логичным.
Более того, в 11 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забито всего 9 мячей.
Коэффициенты матча Лечче — Ювентус
В своем последнем поединке «Лечче» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Болонье» (0:2).
«Джаллоросси» не смогли выиграть в последних четырех поединках при двух поражениях и двух ничьих.
«Ювентус»
«Старая Синьора» проводит провальный сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы уже вылетели.
Свой последний поединок в итальянском первенстве команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).
Тем не менее, «бьянконери» все также занимают восьмое место с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.
На этой неделе коллектив как раз потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (3:4) на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.