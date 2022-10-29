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    Поднимется ли «Ювентус» с восьмого места?

    «Лечче» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 29 октября 2022 года

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    «Ювентус» проводит неудачный сезон
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:00 мск. «Лечче» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2022 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Лечче»

    «Лечче» борется за выживание. Причем эта картина для команды привычна, и нынешнее 17 место видится логичным.

    Более того, в 11 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забито всего 9 мячей.

    Коэффициенты матча Лечче — Ювентус

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    В своем последнем поединке «Лечче» вновь разочаровал. На выезде команда уступила «Болонье» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    «Джаллоросси» не смогли выиграть в последних четырех поединках при двух поражениях и двух ничьих.

    «Ювентус»

    «Старая Синьора» проводит провальный сезон. В Серии А дела складываются не ахти, да и из Лиги чемпионов туринцы уже вылетели.

    Свой последний поединок в итальянском первенстве команда провела успешно. В матче Серии А «Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:0).

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    • Тем не менее, «бьянконери» все также занимают восьмое место с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

    На этой неделе коллектив как раз потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (3:4) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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    «Лечче» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ювентус» с восьмого места?
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