«Удинезе» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» проводит продуктивный сезон. Фриуланцы находятся на высокой пятой позиции в Серии А.

Более того, в 10 матчах команда уступила лишь однажды. Вот только пропускают удинцы в среднем гол за матч.

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В своем последнем поединке «Удинезе» добыла один балл. На выезде была добыта почетная ничья с «Лацио» (0:0).

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«Удинезе» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация прервать серию из двух ничьих наверняка имеется.

«Монца»

Эта команда только обживается в элите итальянского футбола. Правда, «Монца» явно прибавила осенью, и уже поднялась на 13 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 9 забитых мячей в 10 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.

Свой последний поединок «Монца» провела не столь продуктивно. На выезде новичок Серии А минимально уступил «Эмполи».

«Монце» пока явно недостает опыта. Зато всегда способен выстрелить один из творцов повышения в классе Кристиан Гюткьер.

Прогноз и ставка

На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Монцы» — за 4.33.

«Удинезе» может банально недооценить соперника . «Монца» уже продемонстрировала, что может дать бой кому угодно.

«Монца» имеет неплохой по именам состав, и вполне способна сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — Проход «Монцы» с коэффициентом 3.00.