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    «Монца» сотворит сенсацию

    «Удинезе» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Кубок Италии, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Монца»
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    Кристиан Гюткьер
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Октября 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:00 Монца Монца
  • Монца
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    «Удинезе»

    «Удинезе» проводит продуктивный сезон. Фриуланцы находятся на высокой пятой позиции в Серии А.

    Более того, в 10 матчах команда уступила лишь однажды. Вот только пропускают удинцы в среднем гол за матч.

    Коэффициенты матча Удинезе — Монца

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  • 1.704.204.40Фрибет$40
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    В своем последнем поединке «Удинезе» добыла один балл. На выезде была добыта почетная ничья с «Лацио» (0:0).

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    «Удинезе» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация прервать серию из двух ничьих наверняка имеется.

    «Монца»

    Эта команда только обживается в элите итальянского футбола. Правда, «Монца» явно прибавила осенью, и уже поднялась на 13 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 9 забитых мячей в 10 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.

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    • Свой последний поединок «Монца» провела не столь продуктивно. На выезде новичок Серии А минимально уступил «Эмполи».

    «Монце» пока явно недостает опыта. Зато всегда способен выстрелить один из творцов повышения в классе Кристиан Гюткьер.

    Прогноз и ставка

    На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Монцы» — за 4.33.

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    «Удинезе» может банально недооценить соперника. «Монца» уже продемонстрировала, что может дать бой кому угодно.

    «Монца» имеет неплохой по именам состав, и вполне способна сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — Проход «Монцы» с коэффициентом 3.00.

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    «Удинезе» — «Монца»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Монца» сотворит сенсацию
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