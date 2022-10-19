«Удинезе»
«Удинезе» проводит продуктивный сезон. Фриуланцы находятся на высокой пятой позиции в Серии А.
Более того, в 10 матчах команда уступила лишь однажды. Вот только пропускают удинцы в среднем гол за матч.
Коэффициенты матча Удинезе — Монца
В своем последнем поединке «Удинезе» добыла один балл. На выезде была добыта почетная ничья с «Лацио» (0:0).
«Удинезе» наверняка будет активно атаковать. Да и мотивация прервать серию из двух ничьих наверняка имеется.
«Монца»
Эта команда только обживается в элите итальянского футбола. Правда, «Монца» явно прибавила осенью, и уже поднялась на 13 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 9 забитых мячей в 10 матчах — красноречивый показатель проблем с реализацией.
Свой последний поединок «Монца» провела не столь продуктивно. На выезде новичок Серии А минимально уступил «Эмполи».
«Монце» пока явно недостает опыта. Зато всегда способен выстрелить один из творцов повышения в классе Кристиан Гюткьер.
Прогноз и ставка
На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Монцы» — за 4.33.
«Удинезе»
«Монца» имеет неплохой по именам состав, и вполне способна сотворить сенсацию. Наши прогноз и ставка — Проход «Монцы» с коэффициентом 3.00.