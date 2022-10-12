В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Наполи» на своем поле сыграет против «Аякса». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Наполи» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» лидирует в группе с максимальным результатом — девять очков. В случае победы команда досрочно оформит выход в плей-офф.

Неаполитанцы, как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+2 за 9 игр.

Коэффициенты матча Наполи — Аякс 1X2Новым игрокам 1.574.505.10Фрибет$40

Кроме того, грузин отметился ассистом в матче против «Ливерпуля» (4:1), а также голом и результативным пасом в поединке против «Аякса» (6:1).

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«Партенопеи», которые выиграли восемь последних матчей во всех турнирах, лидируют в итальянском первенстве с отрывом в два очка.

«Аякс»

«Аякс» стартовал в турнире с крупной победы над «Рейнджерс» со счетом 4:0. После этого его осадил «Ливерпуль» (1:2).

В третьем туре клуб потерпел домашний разгром от нынешнего соперника со счетом 1:6. В итоге, в группе команда занимает 3-е место.

У гостей до последнего тура чемпионата Нидерландов была серия из четырех игр без побед при трех поражениях и одной ничьей.

Перед грядущим поединком в Лиге чемпионов амстердамцы переиграли на выезде «Волендам» (4:2) и остаются на втором месте с отставанием в один балл от лидера АЗ.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.