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    Оформит ли «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Наполи» — «Аякс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Аякс»
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    «Наполи» близок к выходу в плей-офф ЛЧ
    В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета A «Наполи» на своем поле сыграет против «Аякса». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Наполи» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 12 Октября 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Наполи»

    «Наполи» лидирует в группе с максимальным результатом — девять очков. В случае победы команда досрочно оформит выход в плей-офф.

    Неаполитанцы, как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+2 за 9 игр.

    Коэффициенты матча Наполи — Аякс

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    Кроме того, грузин отметился ассистом в матче против «Ливерпуля» (4:1), а также голом и результативным пасом в поединке против «Аякса» (6:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Партенопеи», которые выиграли восемь последних матчей во всех турнирах, лидируют в итальянском первенстве с отрывом в два очка.

    «Аякс»

    «Аякс» стартовал в турнире с крупной победы над «Рейнджерс» со счетом 4:0. После этого его осадил «Ливерпуль» (1:2).

    В третьем туре клуб потерпел домашний разгром от нынешнего соперника со счетом 1:6. В итоге, в группе команда занимает 3-е место.

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  • Вчера

    • У гостей до последнего тура чемпионата Нидерландов была серия из четырех игр без побед при трех поражениях и одной ничьей.

    Перед грядущим поединком в Лиге чемпионов амстердамцы переиграли на выезде «Волендам» (4:2) и остаются на втором месте с отставанием в один балл от лидера АЗ.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.

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    «Наполи» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Наполи» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
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