«Наполи»
«Наполи» лидирует в группе с максимальным результатом — девять очков. В случае победы команда досрочно оформит выход в плей-офф.
Неаполитанцы, как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+2 за 9 игр.
Коэффициенты матча Наполи — Аякс
Кроме того, грузин отметился ассистом в матче против «Ливерпуля» (4:1), а также голом и результативным пасом в поединке против «Аякса» (6:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Партенопеи», которые выиграли восемь последних матчей во всех турнирах, лидируют в итальянском первенстве с отрывом в два очка.
«Аякс»
«Аякс» стартовал в турнире с крупной победы над «Рейнджерс» со счетом 4:0. После этого его осадил «Ливерпуль» (1:2).
В третьем туре клуб потерпел домашний разгром от нынешнего соперника со счетом 1:6. В итоге, в группе команда занимает 3-е место.
У гостей до последнего тура чемпионата Нидерландов была серия из четырех игр без побед при трех поражениях и одной ничьей.
Перед грядущим поединком в Лиге чемпионов амстердамцы переиграли на выезде «Волендам» (4:2) и остаются на втором месте с отставанием в один балл от лидера АЗ.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.