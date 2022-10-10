«Эльче» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 октября, начало — в 22:00 мск. «Эльче» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» сейчас твердо стоит на вылет. В 7 матчах набрано всего лишь одно очко при трех забитых мячах.

Команда выглядит абсолютным аутсайдером. Свидетельством этому являются 18 пропущенных мячей.

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В своем последнем поединке «Эльче» снова уступил. На выезде команда не смогла зацепиться за очки в матче с «Райо Вальекано» (2:1).

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Причем «Эльче» относительно успешно играет с «Мальоркой». Из пяти последних очных встреч команда выиграла один раз при четырех ничьих.

«Мальорка»

Балеарцы привычно выполняют роль середняка Примеры. На текущий момент «Мальорка» оккупировала 12 строчку.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 7 матчах игрокам балеарцев забить удалось только 6 мячей.

Зато свой последний поединок «Мальорка» провела достойно. Вот только отобрать очки у «Барселоны» не удалось (0:1).

Из 6 командных мячей 3 записал на свой счет Ведат Мурики. Косовар способен еще улучшить свои показатели.

Прогноз и ставка

На победу «Мальорки» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Эльче» — за 3.00.

«Эльче» имеет огромные проблемы в организации игры .

Атака во главе с Мурики добудет нужный результат.

Балеарцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» с коэффициентом 2.50.