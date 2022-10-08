В субботу, 8 октября, в 9-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет миланский «Интер». Начало поединка запланировано на 16:00 по мск. «Сассуоло» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

После восьми проведенных матчей в этом чемпионате Италии «Сассуоло» с 12 зачетными пунктами разместился на восьмой строке, отставая на четыре балла от шестой еврокубковой позиции.

«Зелено-черные» за всю турнирную дистанцию смогли разжиться тремя победными результатами, столько же игр они еще свели вничью и дважды уходили с поля побежденными.

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В двух минувших игровых днях коллектив добился двух викторий, поочередно одолев на выезде 1:0 «Торино» и на своем поле 5:0 «Салернитану». Этими победами клуб прервал серию из четырех встреч без выигрышей, где только раз уступал.

Календарь и таблица Серии А

Еще с учетом прошлого сезона «Сассуоло» в родных стенах в рамках Серии А смог выиграть всего два поединка, два матче он еще свел вничью и трижды терпел фиаско.

«Интер»

Позапрошлый чемпион Италии неважно проводит этот розыгрыш Серии А. У него на счету на данный момент те же 12 баллов, но он идет на строку ниже из-за худшей разницы мячей.

В данном чемпионате «Интер» еще не играл вничью. Он по четыре раза добивался викторий и терпел фиаско. Причем за восемь встреч миланцы пропустили уже аж 13 мячей.

Накануне «нерадзурри» в рамках Лиги чемпионов на своем поле одолели 1:0 «Барселону» и сделали неплохую заявку на выход из группы. В последней же игре внутреннего первенства они уступили дома 1:2 «Роме», что стало вторым фиаско подряд.

Стоит отметить, что клуб из Милана проиграл в трех подряд выездных поединках Серии А, но каждый раз смог забить.

«Интер» удачно играет против «Сассуоло» на его территории и смогли выиграть в трех последних сезонах.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интера» — 1.78, победа «Сассуоло» — 4.48, ничья — 4.28.

И хотя «Интер» удачно играет против «Сассуоло» в последнее время на его поле, но после очень трудной игры с «Барселоной», которая отняла у миланцев много сил, «нерадзурри» вполне могут потерять в данном сражении очки.