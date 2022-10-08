«Хетафе»
«Хетафе» является середняком Примеры. Вот и нынешний сезон для команды проходит в почти привычном ритме.
Правда, оборона частенько дает сбои. В 7 матчах в воротах «Хетафе» побывало уже 15 мячей.
Коэффициенты матча Хетафе — Реал Мадрид
В минувшем туре «Хетафе» не добыл даже балла. Дома команда уступила «Вальядолиду» со счетом 2:3.
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Причем «Хетафе» до последней неудачи одержал две победы к ряду. Стало быть, потенциал у команды имеется.
«Реал» Мадрид
Мадридцы лишь в минувшем туре потеряли первые очки в чемпионате. «Сливочные» не сумели справиться с «Осасуной» (1:1).
Да и надежность обороны команды Карло Анчелотти далека от идеала. В 7 турах пропущено уже 7 мячей.
Зато свой последний поединок «Реал» Мадрид выиграл. В Лиге чемпионов мадридцы традиционно сильны, что и доказали в матче с донецким «Шахтером» (2:1).
Отметим неплохую результативность Винисиуса Жуниора. В Примере на его счету уже 5 точных ударов.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.44, а победу «Хетафе» — за 6.30.
«Хетафе» крайне нестабилен.
«Реал» Мадрид
Мадридцы постараются как можно быстрее вернуться на победный путь в Примере. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.05.