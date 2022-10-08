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    «Сливочные» начнут без увертюр

    «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 8 октября 2022 года

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    Винисиус Жуниор
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2022 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Хетафе»

    «Хетафе» является середняком Примеры. Вот и нынешний сезон для команды проходит в почти привычном ритме.

    Правда, оборона частенько дает сбои. В 7 матчах в воротах «Хетафе» побывало уже 15 мячей.

    Коэффициенты матча Хетафе — Реал Мадрид

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    В минувшем туре «Хетафе» не добыл даже балла. Дома команда уступила «Вальядолиду» со счетом 2:3.

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    Причем «Хетафе» до последней неудачи одержал две победы к ряду. Стало быть, потенциал у команды имеется.

    «Реал» Мадрид

    Мадридцы лишь в минувшем туре потеряли первые очки в чемпионате. «Сливочные» не сумели справиться с «Осасуной» (1:1).

    Да и надежность обороны команды Карло Анчелотти далека от идеала. В 7 турах пропущено уже 7 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Реал» Мадрид выиграл. В Лиге чемпионов мадридцы традиционно сильны, что и доказали в матче с донецким «Шахтером» (2:1).

    Отметим неплохую результативность Винисиуса Жуниора. В Примере на его счету уже 5 точных ударов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.44, а победу «Хетафе» — за 6.30.

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    «Хетафе» крайне нестабилен.

    «Реал» Мадрид постарается быстро обеспечить себе преимущество.

    Мадридцы постараются как можно быстрее вернуться на победный путь в Примере. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Хетафе» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» начнут без увертюр
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