«Арсенал»
«Арсенал» считается одним из главных фаворитов Лиги Европы. Наверняка в этом поединке лондонцы будут доминировать.
Да и в своем чемпионате команда выступает блестяще. «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 21 очко в 8 матчах.
Вот и предыдущий тур АПЛ «канониры» могут записать себе в актив. В лондонском дерби команду Микеля Артеты ждал триумф (3:1).
«Арсенал» имеет качественный подбор игроков. Сейчас почти все в распоряжении Артеты, и лишь Эмиль Смит-Роу пребывает в лазарете.
«Буде-Глимт»
Норвежцы на европейской арене в последние годы выглядят мощно. Вот и сейчас команда набрала 4 очка в двух турах Лиги Европы.
В предыдущем туре «Буде-Глимт» добыл три очка. Дома норвежцы переиграли крепкий «Цюрих» (2:1).
А вот в чемпионате Норвегии команда почти потеряла шансы на чемпионство. «Мольде» оторвался уже на 15 очков за 6 туров до конца сезона.
В последнем своем поединке «Буде-Глимт» победил. На выезде команда разнесла в щепки «Лиллестрем» (1:4).
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 7.30, а победу «Буде-Глимт» — за 13.00.
«Арсенал» наверняка
Атака «канониров» обеспечит общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.11.