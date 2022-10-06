«Арсенал» сыграет на своем поле с «Буде-Глимт» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» считается одним из главных фаворитов Лиги Европы. Наверняка в этом поединке лондонцы будут доминировать.

Да и в своем чемпионате команда выступает блестяще. «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 21 очко в 8 матчах.

Вот и предыдущий тур АПЛ «канониры» могут записать себе в актив. В лондонском дерби команду Микеля Артеты ждал триумф (3:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Арсенал» имеет качественный подбор игроков. Сейчас почти все в распоряжении Артеты, и лишь Эмиль Смит-Роу пребывает в лазарете.

«Буде-Глимт»

Норвежцы на европейской арене в последние годы выглядят мощно. Вот и сейчас команда набрала 4 очка в двух турах Лиги Европы.

В предыдущем туре «Буде-Глимт» добыл три очка. Дома норвежцы переиграли крепкий «Цюрих» (2:1).

А вот в чемпионате Норвегии команда почти потеряла шансы на чемпионство. «Мольде» оторвался уже на 15 очков за 6 туров до конца сезона.

В последнем своем поединке «Буде-Глимт» победил. На выезде команда разнесла в щепки «Лиллестрем» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 7.30, а победу «Буде-Глимт» — за 13.00.

«Арсенал» наверняка постарается выбраться на первое место в группе . «Буде-Глимт» в нынешнем сезоне нестабилен.

Атака «канониров» обеспечит общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.11.