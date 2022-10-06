В четверг, 6 октября АЗ на своём поле примет кипрский «Аполлон». Матч 3-го тура пройдёт в группе Е Лиги конференций и стартует в 22:00 (мск). АЗ «Алкмаар» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ «Алкмаар»

Голландский клуб — лидер квартета Е. «Алкмаар» одержал две победы в двух матчах.

В 1-м туре футболисты АЗ играли с бронзовым призёром УПЛ — ФК «Днепр-1». В упорном и тяжёлом поединке клуб из Голландии всё же добился положительного результата со счётом 1:0. Единственный и победный гол забил Дани де Вит.

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Аполлон Лимасол 1X2Новым игрокам 1.384.808.50Фрибет$40

Потом случилась крупная победа над «Вадуцом» из Лихтенштейна (4:1). Бараси открыл счёт на 19-й минуте. Остальные голы были забиты в последние 10 минут игрового времени. Беукема, Сугавара и Дани де Вит — в числе авторов голов.

Все прогнозы на Лигу конференций

После 8 туров команда АЗ продолжает лидировать во внутреннем первенстве. «Алкмаар» набрал 20 очков. В последнем матче чемпионата Голландии клуб нанёс поражение «Гронингену» (4:1).

«Аполлон»

«Аполлон» с ничьи стартовал в групповом этапе Лиги конференций. Стартовый поединок против «Вадуца» завершился безголевой ничьей (0:0).

Это пока единственный балл, который киприоты набрали в основной сетке ЛК. Во 2-м туре игроки «Аполлона» потерпели неудачу в домашнем матче с ФК «Днепр-1» (1:3).

В составе «Аполлона» гол престижа на 58-й минуте забил Питтас. К этому моменту киприоты уже «горели» — 0:3.

В чемпионате Кипра «Аполлон» делит 2 место с ФК «Пафос». Оба клуба имеют в активе по 11 очков. От лидера «Ариса» — отставание всего в 1 пункт. В матче 5-го тура «Аполлон» и «Пафос» сыграли вничью (1:1).

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу АЗ можно поставить за 1.39, ничью оценивают в 4.74. А на успех «Аполлона» можно поставить за 7.30.

Голландский клуб не должен встретить серьёзного сопротивления со стороны киприотов. По составу и игре АЗ выглядет мощнее и куда интереснее. Есть вероятность, что «Алкмаар» отгрузит в ворота «Аполлона» несколько мячей.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.