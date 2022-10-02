«Лорьян»
«Лорьян» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен», как ни странно, составляет лишь три очка.
Победная серия «Лорьяна» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке ему удалось забить десять мячей.
Коэффициенты матча Лорьян — Лилль
Перед паузой команда Режиса де Бри выиграла у «Аяччо», «Лиона», «Нанта» и «Осера».
«Лорья» еще ни разу в текущем сезоне не терял очки на своем поле.
«Лилль»
«Лилль» тем временем находится на седьмой строчке после восьми туров, набрав 13 очков.
У «Лилля» уже были и взлеты и падения, но при этом есть одна интересная деталь — «доги» плохо играют против конкурентов.
Команда Паулу Фонсеки с треском проиграла «Пари Сен-Жермен» (1:7), а также потерпела поражения от «Ниццы» и «Марселя».
Против более простых соперников «Лилль» выглядит заметно лучше. Две недели назад чемпион Франции-2021 одержал домашнюю победу над «Тулузой», а в начале месяца ему удалось выиграть на поле «Монпелье».
И
Прогноз и ставка
На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Лилля» — за 2.35.
Глядя на предыдущие результаты, можно предположить, что соперники порадуют зрителей результативным футболом.
К слову, в прошлом году в двух матчах между «Лорьяном» и «Лиллем» было забито семь мячей. Тогда команды обменялись домашними победами.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.