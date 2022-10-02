«Лорьян» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках девятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен», как ни странно, составляет лишь три очка.

Победная серия «Лорьяна» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке ему удалось забить десять мячей.

Коэффициенты матча Лорьян — Лилль 1X2Новым игрокам 2.853.602.35Фрибет$40

Перед паузой команда Режиса де Бри выиграла у «Аяччо», «Лиона», «Нанта» и «Осера».

«Лорья» еще ни разу в текущем сезоне не терял очки на своем поле.

Любопытный факт: только в однои из восьми предыдущих матчей с участием «Лорьяна» не зашла ставка на «обе команды забьют».

«Лилль»

«Лилль» тем временем находится на седьмой строчке после восьми туров, набрав 13 очков.

У «Лилля» уже были и взлеты и падения, но при этом есть одна интересная деталь — «доги» плохо играют против конкурентов.

Команда Паулу Фонсеки с треском проиграла «Пари Сен-Жермен» (1:7), а также потерпела поражения от «Ниццы» и «Марселя».

Все прогнозы на Лигу 1

Против более простых соперников «Лилль» выглядит заметно лучше. Две недели назад чемпион Франции-2021 одержал домашнюю победу над «Тулузой», а в начале месяца ему удалось выиграть на поле «Монпелье».

И стоит обратить внимание на то, что во всех матчах с участием «Лилля» зашла ставка на «обе команды забьют».

Прогноз и ставка

На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Лилля» — за 2.35.

Глядя на предыдущие результаты, можно предположить, что соперники порадуют зрителей результативным футболом.

К слову, в прошлом году в двух матчах между «Лорьяном» и «Лиллем» было забито семь мячей. Тогда команды обменялись домашними победами.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.