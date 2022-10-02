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    «Лорьян» и «Лилль» устроят перестрелку?

    «Лорьян» — «Лилль». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Франции 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Лилль»
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    Победная серия «Лорьяна» составляет уже четыре матча
    «Лорьян» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках девятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 14:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьян» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен», как ни странно, составляет лишь три очка.

    Победная серия «Лорьяна» составляет уже четыре матча. И на этом отрезке ему удалось забить десять мячей.

    Коэффициенты матча Лорьян — Лилль

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  • 2.853.602.35Фрибет$40
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    Перед паузой команда Режиса де Бри выиграла у «Аяччо», «Лиона», «Нанта» и «Осера».
    «Лорья» еще ни разу в текущем сезоне не терял очки на своем поле.

    Любопытный факт: только в однои из восьми предыдущих матчей с участием «Лорьяна» не зашла ставка на «обе команды забьют».

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем находится на седьмой строчке после восьми туров, набрав 13 очков.

    У «Лилля» уже были и взлеты и падения, но при этом есть одна интересная деталь — «доги» плохо играют против конкурентов.

    Команда Паулу Фонсеки с треском проиграла «Пари Сен-Жермен» (1:7), а также потерпела поражения от «Ниццы» и «Марселя».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против более простых соперников «Лилль» выглядит заметно лучше. Две недели назад чемпион Франции-2021 одержал домашнюю победу над «Тулузой», а в начале месяца ему удалось выиграть на поле «Монпелье».

    И стоит обратить внимание на то, что во всех матчах с участием «Лилля» зашла ставка на «обе команды забьют».

    Прогноз и ставка

    На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Лилля» — за 2.35.

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    Глядя на предыдущие результаты, можно предположить, что соперники порадуют зрителей результативным футболом.

    К слову, в прошлом году в двух матчах между «Лорьяном» и «Лиллем» было забито семь мячей. Тогда команды обменялись домашними победами.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.95.

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    «Лорьян» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Лорьян» и «Лилль» устроят перестрелку?
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