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    FIFA 23: топ-5 крутых моментов нового футбольного симулятора

    Большой респект ребятам из EA Sports

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    Стартовый экран FIFA 23
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    Стартовый экран FIFA 23
    Пятница, 30 сентября — знаковый день для всех фиферов планеты. В общий доступ вышла FIFA 23, которая станет последней частью легендарной франшизы. Проведя около десятка матчей в онлайне, и вне сети, мы отметили пять значимых улучшений в новой игре.

    Кроссплатформа

    Кроссплатформа в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    После нудного процесса ожидания загрузки и установки FIFA 23 на PlayStation 4, первым делом захотелось залететь в онлайн-сезоны, чтобы начать решать большие задачи в дивизионах, и добраться до высоких позиций предыдущей части.

    Первым же соперником в онлайне оказался юзер на Xbox. Моментально пришлось вспомнить о том, что в новом футсиме по умолчанию включена поддержка кроссплатформы. О том, что ты рубишься с пользователем с другим девайсом игра говорит в процессе матча — при владении мячом симулятор рядом с именем пользователя выдает лого консоли — PS или Xbox, в некстгене — еще и ПК.

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    • Помимо базовой мотивации нагнуть оппонента, на подсознательном уровне отныне хочется лишний раз вздернуть юзера Икс-коробки. Точно так Microsoft-ребята желают наказать сонибоев. Более того, кроссплей минимизирует время ожидания соперника — за 10+ матчей в онлайне игра не подбирала партнера по футбольному спаррингу дольше 10 секунд.

    Пасы вразрез

    Момент с пасом вразрез
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Подшаманили ребята из EA пасы вразрез, которые намного реже губят перспективные атаки. Раньше, нажимая на кнопку с треугольником, даже топ-футболист выделывал что-то непонятное вместо обостряющей передачи на ход, но в FIFA 23 подобных выкрутасов стало меньше. Сейчас игроки выпиливают пасы в нужном направлении, а саму фичу хочется использовать чаще.

    Геймпроцесс стал умнее

    Левандовский замыкает подачу с фланга
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Заметно новый футсим прибавил в игровом процессе. Кажется, теперь исходы матчей чаще будут решаться за счет команды, а не индивидуальных скилов. За десяток с небольшим игр в онлайне мы ни разу не столкнулись с «прирожденным фиферством», когда один футболист может унизить всю защиту и уложить на лопатки кипера.

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    • Новый футсим накинул интеллекта обороне. Последняя перед воротами линия правильно перемещается, а неуправляемый тобой футболист в нужные моменты отходит назад или может подстраховать — зависит от настроек оборонительной стратегии.

    Проапгрейдили в FIFA 23 подачи в штрафную с флангов. Отныне завершить атаку после годного навеса опасным ударом или голом можно чаще, чем вяло направить мяч на чужого вратаря или запульнуть его в сторону защитника.

    Тонны суперсейвов вратарей не портят игру

    Бензема забивает гол
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Спасения вратарей — неотъемлемый компонент футбольной эстетики, но в той же FIFA 22 с мегасейвами голкипером разработчики откровенно переборщили. В определенные моменты виртуальные вратари ловили дикий кураж и тащили абсолютно все, причем брали намертво мячи из убойных позиций.

    Гол Нуньеса
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    В FIFA 23 таких чудес поубавилось. Безусловно, киперы могут выдать 3-5 мощных спасения за игру, но забивать голы стало легче в тех ситуациях, в которых 22-я часть симулятора не позволяла это сделать. Новое поведение голкиперов повышает реализм.

    Прокачка графики и лица футболистов

    «Этихад» перед матчем в ЛЧ
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Яркий газон с четким покрытием, новые предматчевые кат-сцены с болельщиками, углы камер во время трансляции, обновленные мозаики на стадионе — все это вошло в перечень достоинств улучшенной графики в FIFA 23.

    Графика в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Вечерний «Сантьяго Бернабеу», дневной «Этихад» или «Олд Траффорд» вызывают приятнейшие эмоции во время игры, а немецкие арены и стадионы Лондона не раздражают своими тенями, которые иногда мешают обзору. Тени никуда не делись, но их негативный эффект чудом минимизировался.

    Карим Бензема в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Футболисты получили новые лица, максимально схожие с их реальным стилем. Конечно, мы не копались в ноунейм-лигах, но зато с уверенностью можем сказать, что суперзвезды типа Бензема, Месси, Винисиуса, Холланда или Криша выглядят запредельно. Все большие игроки соответствуют имиджу.

    Что раздражает в FIFA 23?

    Новая система угловых/пенальти

    Пенальти в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    При новых достоинствах FIFA 23 бонусные упоминания заслужили три жирнейших недостатка, два из которых кошмарят сообщество много лет. Однако изменения системы стандартов — проблема свежая.

    Система угловых в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Если со штрафными ударами дело обстоит плюс-минус неплохо — исчезли колесики прицеливания, то во время угловых и пенальти новые варианты розыгрыша смотрятся грустно. Возможно, это дело привычки, однако в десяти онлайн-матчах ни одна банка не залетела в ворота с угла, в то время как в предыдущей FIFA стабильно клали минимум гол с 5-7 подач с флажка.

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    • Пенальти — еще одна неприятная история. Вместо привычного снайперского прицела, игра показывает силу удара, а направление мяча выбирается интуитивно. Такие обновления влияют на точность и могут заставить нервных ребят разбить геймпад.

    Мизерное компенсированное время

    Самый страшный кошмар прошлых частей остался и в FIFA 23 — речь идет о смешном количестве времени, которое виртуальные судьи накидывают в конце игры.

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    • Представим картину, когда во втором тайме соперники зарядили по 2-3 гола, сделали все замены, а реф добавляет стандартную минуту. При условном счете 4:3 ты гонишь своих вперед и на отрезке 90+1 слышишь три свистка. Логичными становятся мысли «добавь судья больше, хватило бы времени на атаку». Увы, этот недочет не исчез, игроки, близкие к вероятной ничьей, сливают встречи.

    Не над всеми лицами заморочились

    Нуньес в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    В списке плюсов мы восторгались лицами мировых звезд, и это, безусловно, шикарная работа EA. Но в процессе дальнейшей игры мы наткнулись на ужасные физиономии футболистов из суперклубов.

    Модрич в FIFA 23
    LiveSport.Ru, FIFA 23

    Неприятно ошарашил фейс Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» — самого дорогого трансфера в истории красных, да и к Модричу стоит лучше приглядеться. В игре его облик не меняется, хотя возраст и небольшая растительность на лице выдают Лукиту. Новичок «Реала» Чуамени также слабо похож на себя самого, хотя во многом это чистая вкусовщина.

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