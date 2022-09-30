FIFA 23: топ-5 крутых моментов нового футбольного симулятора

Кроссплатформа
После нудного процесса ожидания загрузки и установки FIFA 23 на PlayStation 4, первым делом захотелось залететь в онлайн-сезоны, чтобы начать решать большие задачи в дивизионах, и добраться до высоких позиций предыдущей части.
Первым же соперником в онлайне оказался юзер на Xbox. Моментально пришлось вспомнить о том, что в новом футсиме по умолчанию
Помимо базовой мотивации нагнуть оппонента, на подсознательном уровне отныне хочется лишний раз вздернуть юзера Икс-коробки. Точно так Microsoft-ребята желают наказать сонибоев. Более того,
Пасы вразрез
Подшаманили ребята из EA пасы вразрез, которые намного реже губят перспективные атаки. Раньше, нажимая на кнопку с треугольником, даже топ-футболист выделывал что-то непонятное вместо обостряющей передачи на ход, но в FIFA 23 подобных выкрутасов стало меньше. Сейчас
Геймпроцесс стал умнее
Заметно новый футсим прибавил в игровом процессе. Кажется, теперь исходы матчей чаще будут решаться за счет команды, а не индивидуальных скилов. За десяток с небольшим игр в онлайне мы ни разу не столкнулись с «прирожденным фиферством», когда один футболист может унизить всю защиту и уложить на лопатки кипера.
Новый футсим накинул интеллекта обороне. Последняя перед воротами линия правильно перемещается, а неуправляемый тобой футболист в нужные моменты отходит назад или может подстраховать — зависит от настроек оборонительной стратегии.
Тонны суперсейвов вратарей не портят игру
Спасения вратарей — неотъемлемый компонент футбольной эстетики, но в той же FIFA 22 с мегасейвами голкипером разработчики откровенно переборщили. В определенные моменты виртуальные вратари ловили дикий кураж и тащили абсолютно все, причем брали намертво мячи из убойных позиций.
В FIFA 23 таких чудес поубавилось. Безусловно, киперы могут выдать 3-5 мощных спасения за игру, но забивать голы стало легче в тех ситуациях, в которых 22-я часть симулятора не позволяла это сделать. Новое поведение голкиперов повышает реализм.
Прокачка графики и лица футболистов
Яркий газон с четким покрытием, новые предматчевые кат-сцены с болельщиками, углы камер во время трансляции, обновленные мозаики на стадионе — все это вошло в перечень достоинств улучшенной графики в FIFA 23.
Вечерний «Сантьяго Бернабеу», дневной «Этихад» или «Олд Траффорд» вызывают приятнейшие эмоции во время игры, а немецкие арены и стадионы Лондона не раздражают своими тенями, которые иногда мешают обзору. Тени никуда не делись, но их
Футболисты получили новые лица, максимально схожие с их реальным стилем. Конечно, мы не копались в ноунейм-лигах, но зато с уверенностью можем сказать, что суперзвезды типа Бензема, Месси, Винисиуса, Холланда или Криша выглядят запредельно. Все большие игроки соответствуют имиджу.
Что раздражает в FIFA 23?
Новая система угловых/пенальти
При новых достоинствах FIFA 23 бонусные упоминания заслужили три жирнейших недостатка, два из которых кошмарят сообщество много лет. Однако изменения системы стандартов — проблема свежая.
Если со штрафными ударами дело обстоит плюс-минус неплохо — исчезли колесики прицеливания, то во время угловых и пенальти новые варианты розыгрыша смотрятся грустно. Возможно, это дело привычки, однако в десяти онлайн-матчах
Пенальти — еще одна неприятная история. Вместо привычного снайперского прицела, игра показывает силу удара, а направление мяча выбирается интуитивно. Такие обновления влияют на точность и могут заставить нервных ребят разбить геймпад.
Мизерное компенсированное время
Самый страшный кошмар прошлых частей остался и в FIFA 23 — речь идет о смешном количестве времени, которое виртуальные судьи накидывают в конце игры.
Представим картину, когда во втором тайме соперники зарядили по 2-3 гола, сделали все замены, а реф добавляет стандартную минуту. При условном счете 4:3 ты гонишь своих вперед и на отрезке 90+1 слышишь три свистка. Логичными становятся мысли
Не над всеми лицами заморочились
В списке плюсов мы восторгались лицами мировых звезд, и это, безусловно, шикарная работа EA. Но в процессе дальнейшей игры мы наткнулись на ужасные физиономии футболистов из суперклубов.
Неприятно ошарашил фейс Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» — самого дорогого трансфера в истории красных, да и к Модричу стоит лучше приглядеться. В игре его облик не меняется, хотя возраст и небольшая растительность на лице выдают Лукиту. Новичок «Реала» Чуамени также слабо похож на себя самого, хотя во многом это чистая вкусовщина.