Футбол по сети — любимейшая часть владельцев футсимов, в частности, FIFA, которая из-за несостоятельности eFootball стала безальтернативной площадкой онлайновых разборок. Но несмотря на всю прелесть матчей с рандомными соперниками, это удовольствие имеет свои раздражающие моменты, которые мы предлагаем обговорить. Внимание: представленные ниже пункты вредят здоровью.

Полоумные празднования голов

Рахим Стерлинг в FIFA 22 LiveSport.Ru/FIFA 22

Момент, когда футболист отмечает взятие ворот всегда был фишкой FIFA, но вместе с нормальными вариантами EA Sports на регулярной основе выкатывает глупейшие способы принять на себя овации, при этом часто они не соответствуют реальной манере игроков.

Неважно, тащишь ты матч или горишь в счете, но в эпизодах, когда и без того хрустальный Марко Ройс выпиливает двойное сальто, Фил Фоден без подстраховки рук валится на газон головой, а Криш вместо привычного “Siii” начинает ползти по поляне на четвереньках, хочется сделать «рукалицо» или воссоздать мем с глазами и блендером.

Перебор со скриптами

Момент с назначением пенальти LiveSport.Ru/FIFA 22

Тычки по поводу заскриптованности прилетают в адрес FIFA не один год. В последней части футсима ситуация не изменилась несмотря на хваленые тысячи новых оцифрованных движений. Беда приходит в том случае, когда геймер на геймпаде идеально овладел определенным навыком.

Буквально недавно во время замеса в «Сезонах» пишущий эти символы нарвался на «ПСЖ», играя за «Реал». В самом матче случился вынос «сливочных» со счетом 6:3, при этом треху положил Неймар в одинаковой ситуации — виртуальный бразилец трижды в первом тайме оказывался чуть дальше левого угла штрафной площади и заряжал за шиворот Куртуа Тот же угол, та же траектория, те же метров 28 до ворот . Все три мяча неприлично похожи. Да, Нейм — технарь мирового класса, но нередко симулятор перебарщивает с мультяшностью.

Для другого примера, еще в одном матче за «Реал» Винисиус в одиночку вынес «Ливерпуль» в первом тайме, вонзив три идентичные банки после привоза защитников. К слову, соперник решил самоустраниться из игры досрочно.

Онлайновые Гвардиолы, Тухели, Нагельсманны

Запрос на паузу в онлайне LiveSport.Ru/FIFA 22

Редкая, но раздражающая ситуация — встреча с человеком, который бесконечно запрашивает паузу. Обычно, у таких ребят даже банальный вброс аута не проходит без тонны «тактических улучшений».

Одно дело, когда нужно поменять вид камеры, управление или видоизменить расстановку после удаления, а другое — когда ты ловишь эти запросы десять раз за тайм, а вместе с этим трижды видишь катсцены с заменами, следовательно, во время пауз, видимо, менять футболистов, почему-то нельзя .

Особый случай — это невозможность вложиться в отведенное игрой время на тактическую приостановку, что обрекает соперника сидеть и наблюдать за тремя подряд подобными запросами.

Прирожденные «фиферы»

Доннарумма проходит центр поля LiveSport.Ru/FIFA 22

Данный класс игроков со старта матча забивает на нормальный футбол и начинают возню с финтами, до треска сдавливая стик R1 (PlayStation). Чрезмерное желание наказать сольным проходом всю команду или рвануть как можно дальше вперед вратарем не покидают таких ребят даже когда они крупно горят в счете, но по-прежнему хотят сказать «смотри, как я умею» .

А в случае постоянных провалов они начинают рубить чужих футболистов подкатами, влегкую подписываясь на карточки и удаления. Во Франции когда-то Неймар получил желтую за излишние выходки с финтами, увы, но в футсимах такого никогда не сделают.

Обиженки, вырубающие матч

Соперник покидает матч в FIFA 22 LiveSport.Ru/FIFA 22

В процессе онлайновых разборок в FIFA пользователь один раз за матч может кинуть запрос второй стороне на обоюдный выход, а исход встречи аннулируется. Признаться честно, такое явление довелось увидеть раз игр на сто. А вот обиженных несправедливостью юзеров на серверах собирается полно.

Стоит тебе начать разрывать чужую команду, а конкуренту промахнуться из убойной позиции, на экране появляется запрос на паузу и сообщение о том, что соперник покинул матч . Иногда пользователи этой категории сразу вырубают игру, а особо креативные делают три автогола, что автоматически приводит к поражению.

Слабый интернет на той стороне

Проблемы с серверами EA LiveSport.Ru/FIFA 22

Конечно, от сетевых сбоев и падения скорости интернета не застрахован никто, да и серваки могут не выдерживать нагрузок, но в FIFA хватает геймеров, осознанно залетающих в онлайн с плохой сетью, их банально устраивает такая картинка и тонны фризов.

Особо раздражительным данное явление становится в моментах, когда твой клуб с временными задержками наковырял свой гол, а затем из-за той же причины пропустил одну-две ответки. Такой горе-матч хочется побыстрее закончить и устроить с другим соперником реальный замес.

Невозможность пропустить повторы чужих голов

Празднование гола в FIFA 22 LiveSport.Ru/FIFA 22