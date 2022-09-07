Полоумные празднования голов
Момент, когда футболист отмечает взятие ворот всегда был фишкой FIFA, но вместе с нормальными вариантами EA Sports на регулярной основе выкатывает глупейшие способы принять на себя овации, при этом часто они не соответствуют реальной манере игроков.
Неважно, тащишь ты матч или горишь в счете, но в эпизодах, когда и без того хрустальный Марко Ройс выпиливает двойное сальто, Фил Фоден без подстраховки рук валится на газон головой, а Криш вместо привычного “Siii” начинает ползти по поляне на четвереньках, хочется сделать «рукалицо» или воссоздать мем с глазами и блендером.
Перебор со скриптами
Тычки по поводу заскриптованности прилетают в адрес FIFA не один год. В последней части футсима ситуация не изменилась несмотря на хваленые тысячи новых оцифрованных движений. Беда приходит в том случае, когда геймер на геймпаде идеально овладел определенным навыком.
Буквально недавно во время замеса в «Сезонах» пишущий эти символы нарвался на «ПСЖ», играя за «Реал». В самом матче случился вынос «сливочных» со счетом 6:3, при этом треху положил Неймар в одинаковой ситуации — виртуальный бразилец трижды в первом тайме оказывался чуть дальше левого угла штрафной площади и заряжал за шиворот Куртуа
Для другого примера, еще в одном матче за «Реал» Винисиус в одиночку вынес «Ливерпуль» в первом тайме, вонзив три идентичные банки после привоза защитников. К слову, соперник решил самоустраниться из игры досрочно.
Онлайновые Гвардиолы, Тухели, Нагельсманны
Редкая, но раздражающая ситуация — встреча с человеком, который бесконечно запрашивает паузу. Обычно, у таких ребят даже банальный вброс аута не проходит без тонны «тактических улучшений».
Одно дело, когда нужно поменять вид камеры, управление или видоизменить расстановку после удаления, а другое — когда ты ловишь эти запросы десять раз за тайм, а вместе с этим трижды видишь катсцены с заменами, следовательно,
Особый случай — это невозможность вложиться в отведенное игрой время на тактическую приостановку, что обрекает соперника сидеть и наблюдать за тремя подряд подобными запросами.
Прирожденные «фиферы»
Данный класс игроков со старта матча забивает на нормальный футбол и начинают возню с финтами, до треска сдавливая стик R1 (PlayStation). Чрезмерное желание наказать сольным проходом всю команду или рвануть как можно дальше вперед вратарем не покидают таких ребят даже когда они крупно горят в счете, но по-прежнему хотят сказать
А в случае постоянных провалов они начинают рубить чужих футболистов подкатами, влегкую подписываясь на карточки и удаления. Во Франции когда-то Неймар получил желтую за излишние выходки с финтами, увы, но в футсимах такого никогда не сделают.
Обиженки, вырубающие матч
В процессе онлайновых разборок в FIFA пользователь один раз за матч может кинуть запрос второй стороне на обоюдный выход, а исход встречи аннулируется. Признаться честно, такое явление довелось увидеть раз игр на сто. А вот обиженных несправедливостью юзеров на серверах собирается полно.
Стоит тебе начать разрывать чужую команду, а конкуренту промахнуться из убойной позиции, на экране появляется запрос на паузу и сообщение о том, что
Слабый интернет на той стороне
Конечно, от сетевых сбоев и падения скорости интернета не застрахован никто, да и серваки могут не выдерживать нагрузок, но в FIFA хватает геймеров, осознанно залетающих в онлайн с плохой сетью, их банально устраивает такая картинка и тонны фризов.
Особо раздражительным данное явление становится в моментах, когда твой клуб с временными задержками наковырял свой гол, а затем из-за той же причины пропустил одну-две ответки.
Невозможность пропустить повторы чужих голов
Упомянутые выше перебои интернета редко, но метко врываются, когда дело доходит до пропущенного гола. Проигрывая в счете, симулятор с издевкой заставляет смотреть, как довольные лица вражеской команды крупным планом светят в экран или пинают угловой флажок с лого твоего клуба, а затем еще нужно «насладиться» их голом. Никакие кнопки «пропустить» не реагируют до момента с центром поля.