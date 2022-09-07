ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Всполыхнет каждая жертва футсима. Вспоминаем 7 самых бесячих моментов онлайна в FIFA

    Всем разбитым джойстикам и мониторам посвящается

    Игры Electronic Arts FIFA 22 FIFA 23 FIFA Online FIFA Ultimate Team Игры для ПК Игры для PlayStation 4 Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox One Игры для Xbox Series X/S
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов? Эрлинг ХоланнХоланн без тормозов. Машина Гвардиолы уничтожила «Севилью» «Динамо» — «Челси»Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе
    Все новости спорта
    Стартовый экран FIFA 22
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стартовый экран FIFA 22
    Футбол по сети — любимейшая часть владельцев футсимов, в частности, FIFA, которая из-за несостоятельности eFootball стала безальтернативной площадкой онлайновых разборок. Но несмотря на всю прелесть матчей с рандомными соперниками, это удовольствие имеет свои раздражающие моменты, которые мы предлагаем обговорить. Внимание: представленные ниже пункты вредят здоровью.

    Полоумные празднования голов

    Рахим Стерлинг в FIFA 22
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Момент, когда футболист отмечает взятие ворот всегда был фишкой FIFA, но вместе с нормальными вариантами EA Sports на регулярной основе выкатывает глупейшие способы принять на себя овации, при этом часто они не соответствуют реальной манере игроков.

  • Супергеройская франшиза от EA и искатели приключений. Топ-5 игр, которые могут презентовать во время Disney & Marvel Games Showcase
  • Догадки, инсайды и предположения — все как мы любим
  • 03/09/2022

    • Неважно, тащишь ты матч или горишь в счете, но в эпизодах, когда и без того хрустальный Марко Ройс выпиливает двойное сальто, Фил Фоден без подстраховки рук валится на газон головой, а Криш вместо привычного “Siii” начинает ползти по поляне на четвереньках, хочется сделать «рукалицо» или воссоздать мем с глазами и блендером.

    Перебор со скриптами

    Момент с назначением пенальти
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Тычки по поводу заскриптованности прилетают в адрес FIFA не один год. В последней части футсима ситуация не изменилась несмотря на хваленые тысячи новых оцифрованных движений. Беда приходит в том случае, когда геймер на геймпаде идеально овладел определенным навыком.

  • «Верните PES или отправитесь в бан». Каким получился апдейт eFootball 2023 и что говорят фанаты?
  • Konami снова жестко прилетело
  • 26/08/2022

    • Буквально недавно во время замеса в «Сезонах» пишущий эти символы нарвался на «ПСЖ», играя за «Реал». В самом матче случился вынос «сливочных» со счетом 6:3, при этом треху положил Неймар в одинаковой ситуации — виртуальный бразилец трижды в первом тайме оказывался чуть дальше левого угла штрафной площади и заряжал за шиворот Куртуа Тот же угол, та же траектория, те же метров 28 до ворот. Все три мяча неприлично похожи. Да, Нейм — технарь мирового класса, но нередко симулятор перебарщивает с мультяшностью.

    Для другого примера, еще в одном матче за «Реал» Винисиус в одиночку вынес «Ливерпуль» в первом тайме, вонзив три идентичные банки после привоза защитников. К слову, соперник решил самоустраниться из игры досрочно.

    Онлайновые Гвардиолы, Тухели, Нагельсманны

    Запрос на паузу в онлайне
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Редкая, но раздражающая ситуация — встреча с человеком, который бесконечно запрашивает паузу. Обычно, у таких ребят даже банальный вброс аута не проходит без тонны «тактических улучшений».

    Одно дело, когда нужно поменять вид камеры, управление или видоизменить расстановку после удаления, а другое — когда ты ловишь эти запросы десять раз за тайм, а вместе с этим трижды видишь катсцены с заменами, следовательно, во время пауз, видимо, менять футболистов, почему-то нельзя.

  • Разработчики UFL назвали приблизительную дату релиза и рассказали, на сколько процентов готова игра
  • Читайте по теме

    • Особый случай — это невозможность вложиться в отведенное игрой время на тактическую приостановку, что обрекает соперника сидеть и наблюдать за тремя подряд подобными запросами.

    Прирожденные «фиферы»

    Доннарумма проходит центр поля
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Данный класс игроков со старта матча забивает на нормальный футбол и начинают возню с финтами, до треска сдавливая стик R1 (PlayStation). Чрезмерное желание наказать сольным проходом всю команду или рвануть как можно дальше вперед вратарем не покидают таких ребят даже когда они крупно горят в счете, но по-прежнему хотят сказать «смотри, как я умею».

  • Топ-15 игр, ради которых стоит заиметь Steam Deck
  • Когда для игры в кайф не нужен большой экран
  • 24/08/2022

    • А в случае постоянных провалов они начинают рубить чужих футболистов подкатами, влегкую подписываясь на карточки и удаления. Во Франции когда-то Неймар получил желтую за излишние выходки с финтами, увы, но в футсимах такого никогда не сделают.

    Обиженки, вырубающие матч

    Соперник покидает матч в FIFA 22
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    В процессе онлайновых разборок в FIFA пользователь один раз за матч может кинуть запрос второй стороне на обоюдный выход, а исход встречи аннулируется. Признаться честно, такое явление довелось увидеть раз игр на сто. А вот обиженных несправедливостью юзеров на серверах собирается полно.

  • EA Sports выпустила геймплейный трейлер NHL 23
  • Читайте по теме

    • Стоит тебе начать разрывать чужую команду, а конкуренту промахнуться из убойной позиции, на экране появляется запрос на паузу и сообщение о том, что соперник покинул матч. Иногда пользователи этой категории сразу вырубают игру, а особо креативные делают три автогола, что автоматически приводит к поражению.

    Слабый интернет на той стороне

    Проблемы с серверами EA
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Конечно, от сетевых сбоев и падения скорости интернета не застрахован никто, да и серваки могут не выдерживать нагрузок, но в FIFA хватает геймеров, осознанно залетающих в онлайн с плохой сетью, их банально устраивает такая картинка и тонны фризов.

    Особо раздражительным данное явление становится в моментах, когда твой клуб с временными задержками наковырял свой гол, а затем из-за той же причины пропустил одну-две ответки. Такой горе-матч хочется побыстрее закончить и устроить с другим соперником реальный замес.

    Невозможность пропустить повторы чужих голов

    Празднование гола в FIFA 22
    LiveSport.Ru/FIFA 22

    Упомянутые выше перебои интернета редко, но метко врываются, когда дело доходит до пропущенного гола. Проигрывая в счете, симулятор с издевкой заставляет смотреть, как довольные лица вражеской команды крупным планом светят в экран или пинают угловой флажок с лого твоего клуба, а затем еще нужно «насладиться» их голом. Никакие кнопки «пропустить» не реагируют до момента с центром поля. Явление редкое, но раз за три матча проскочит обязательно.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •