«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23?

В середине октября два поколения консолей от Sony и Microsoft получат новенький многопользовательский хоккей NHL 23. Несмотря на то что до релиза игры еще около месяца, издатели успели раскрыть ряд деталей, благодаря которым симулятор имеет все шансы стать лучшим за всю историю франшизы.

Дебютная функция Last Chance Pack

Сара Нёрс во время момента «Последний шанс» PlayStation

Главным козырем геймпроцесса в NHL 23 станет система «Последний шанс», которая представлена в игре впервые. С Last Chance-паком контактную борьбу разработчики обещают вывести на новый уровень. Для этого студия выгрузила 500+ новых анимаций стычек и единоборств.

Геймплейный трейлер NHL 23

Хоккеисты с шайбой, активно прессингуемые оппонентами, будут работать на пределе своей физухи ради того, чтобы удержаться на льду и не профукать шанс обострить атаку или защитить свою рамку. Теперь зарядить гол или выкатить пас можно даже в заведомо проигрышном или мегатрудном положении.

Кроссплатформа — еще одна киллер-фича NHL 23

Кроссплатформа в NHL 23 EA.com

Если функцию кроссплея подогнала FIFA 23, то почему хоккей должен оставаться в стороне? В новой части NHL межконсольная игра также присутствует. Устроить замес владельцам приставок из разных лагерей разрешено в одном поколении — PS4 — Xbox One, PS5 — Xbox Series S/X .

Онлайновые разборки будут доступны в Ultimate Team и World of Chel. С режимом кроссплатформы пользователи будут быстрее находить соперников и получат дополнительную мотивацию нагнуть оппонента на консоли, которую он никогда в жизни бы не купил.

Схемы и дополнения к набору X-Factor

Тревор Зеграс с абилкой X-Factor PlayStation

В геймпроцесс нового хоккея добавили пару свежих стратегий. Первая схема «1-3-1» вписывается в модель игры в большинстве, а благодаря расстановке «1-1-2» можно максимально эффективно откатать меньшинство, выдержав штурм соперника с численным преимуществом. Во время матча юзер получит подсказки, если ИИ увидит возможность для улучшения стратегии.

Чуть-чуть новшеств приземлились в список персональных способностей X-Factor. Свежие абилки получили хоккеисты, красующиеся на обложке NHL 23. Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс отныне наделен «Мастерством», благодаря которому он выпилит идеальный пас с пробросом, а спортсменка Сара Нерс может похвастаться своей «Непоколебимостью», выполняя точные передачи и совершая броски даже при потере равновесия.

Женский хоккей залетает в симулятор

Сара Нерс в NHL 23 PlayStation

Впервые во франшизе пользователям предоставят шанс сыграть за девушек. В режиме Ultimate Team появятся микс-команды. Сформировать собственную дрим-тим игроки смогут из лучших представителей мужского и женского хоккея . Сильнейшие спортсменки национальных сборных также получат персональные навыки X-Factor.

Теперь игрок рулит празднованием в Кубке Стэнли

Гравировка на Кубке Стэнли YouTube

Победа в Кубке Стэнли — самый кайфовый момент как настоящего хоккея, так и его цифровой версии. В новой части игры новоиспеченным чемпикам позволят самим управлять тусовкой на льду во время празднования победы.

Deep Dive-трейлер NHL 23

Взяв трофей, хоккеист сперва поднимет его сам, а затем начнет передавать одноклубникам. Кому именно отдать Кубок, р ешит пользователь с помощью интерактивной таблицы . Гравировка с фамилиями управляемой команды + свежие катсцены также появятся на экранах пользователей.

Реакция трибун на события на льду

Мягкие игрушки в честь хет-трика Панарина YouTube

Публику в NHL 23 ребята из EA Sports сделали живее. Теперь болельщики на переполненных аренах будут реагировать на все, что происходит в матче. Если судья не по делу удаляет своего, фанаты дадут знать об этом оглушительным свистом, а если хозяева вырывают победу в конце или только начинают давить соперника, зрители выдадут им дополнительный энергетический заряд.

Но главным супермоментом новой игры станет поведение трибун во время хет-трика представителя хозяйской команды. Если форвард поймал кураж и в течение трех периодов зарядил три шайбы, с фанатских секторов в его честь массово полетят предметы , как это бывает в реальном хоккее.

Поздравить своего тащера зрители могут плюшевыми мишками, мягкими игрушками пришельцев, кепками, цветами и даже рыбой. Все это можно выбрать в предматчевых настройках.

Лайв-таблицы и возможности кастомизации

Домашняя арена «Колорадо» PlayStation

В NHL 23 появится новая статистическая графика, воссоздающая ощущение просмотра реального хоккейного матча по тв. Дополнительные таблицы с лучшими страйкерами команд и лидеры дивизионов начнут меняться в лайв-режиме, показывая их предыдущую и новую позиции.

В преддверии старта поединка пользователи увидят новые мини-шоу на площадке, а болельщики получат светящиеся в темноте палочки, цвет которых можно настроить в меню кастомизации, подобрав оттенок под стиль команды. В послематче геймеров ждут дополнительные сцены и церемония с гимнами , если играли сборные.

В новых вариантах настроек пользователям разрешено улучшить экипировку хоккеистов. В частности, можно выбрать цвета и отблески шлемов, их защитных стекол, а также перчаток и коньков. Во всех категориях кастомизации разработчики презентовали 200+ скинов.