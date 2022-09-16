«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23?

Дебютная функция Last Chance Pack
Главным козырем геймпроцесса в NHL 23 станет система «Последний шанс», которая представлена в игре впервые. С Last Chance-паком контактную борьбу разработчики обещают вывести на новый уровень. Для этого студия выгрузила 500+ новых анимаций стычек и единоборств.
Хоккеисты с шайбой, активно прессингуемые оппонентами,
Кроссплатформа — еще одна киллер-фича NHL 23
Если функцию кроссплея подогнала FIFA 23, то почему хоккей должен оставаться в стороне? В новой части NHL межконсольная игра также присутствует. Устроить замес владельцам приставок из разных лагерей разрешено в одном поколении —
Онлайновые разборки будут доступны в Ultimate Team и World of Chel. С режимом кроссплатформы пользователи будут быстрее находить соперников и получат дополнительную мотивацию нагнуть оппонента на консоли, которую он никогда в жизни бы не купил.
Схемы и дополнения к набору X-Factor
В геймпроцесс нового хоккея добавили пару свежих стратегий. Первая схема «1-3-1» вписывается в модель игры в большинстве, а благодаря расстановке «1-1-2» можно максимально эффективно откатать меньшинство, выдержав штурм соперника с численным преимуществом. Во время матча юзер получит подсказки, если ИИ увидит возможность для улучшения стратегии.
Чуть-чуть новшеств приземлились в список персональных способностей X-Factor. Свежие абилки получили хоккеисты, красующиеся на обложке NHL 23. Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс отныне наделен «Мастерством», благодаря которому он выпилит идеальный пас с пробросом, а спортсменка Сара Нерс может похвастаться своей «Непоколебимостью», выполняя точные передачи и совершая броски даже при потере равновесия.
Женский хоккей залетает в симулятор
Впервые во франшизе пользователям предоставят шанс сыграть за девушек. В режиме Ultimate Team появятся микс-команды.
Теперь игрок рулит празднованием в Кубке Стэнли
Победа в Кубке Стэнли — самый кайфовый момент как настоящего хоккея, так и его цифровой версии. В новой части игры новоиспеченным чемпикам позволят самим управлять тусовкой на льду во время празднования победы.
Взяв трофей, хоккеист сперва поднимет его сам, а затем начнет передавать одноклубникам. Кому именно отдать Кубок, р
Реакция трибун на события на льду
Публику в NHL 23 ребята из EA Sports сделали живее. Теперь болельщики на переполненных аренах будут реагировать на все, что происходит в матче. Если судья не по делу удаляет своего, фанаты дадут знать об этом оглушительным свистом, а если хозяева вырывают победу в конце или только начинают давить соперника, зрители выдадут им дополнительный энергетический заряд.
Но главным супермоментом новой игры станет поведение трибун во время хет-трика представителя хозяйской команды. Если форвард поймал кураж и в течение трех периодов зарядил три шайбы,
Поздравить своего тащера зрители могут плюшевыми мишками, мягкими игрушками пришельцев, кепками, цветами и даже рыбой. Все это можно выбрать в предматчевых настройках.
Лайв-таблицы и возможности кастомизации
В NHL 23 появится новая статистическая графика, воссоздающая ощущение просмотра реального хоккейного матча по тв. Дополнительные таблицы с лучшими страйкерами команд и лидеры дивизионов начнут меняться в лайв-режиме, показывая их предыдущую и новую позиции.
В преддверии старта поединка пользователи увидят новые мини-шоу на площадке, а болельщики получат светящиеся в темноте палочки, цвет которых можно настроить в меню кастомизации, подобрав оттенок под стиль команды. В послематче геймеров ждут дополнительные сцены и
В новых вариантах настроек пользователям разрешено улучшить экипировку хоккеистов. В частности, можно выбрать цвета и отблески шлемов, их защитных стекол, а также перчаток и коньков. Во всех категориях кастомизации разработчики презентовали 200+ скинов.