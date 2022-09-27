«Жальгирис»
«Жальгирис» на всех парах несется к очередному чемпионству. Вильнюсский клуб опережает ближайшего конкурента на 7 очков при пяти (!) матчах в запасе.
«Жальгирис» весьма успешно атакует. В 25 матчах команда сумела отличиться всего уже 60 раз.
В своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Жальгирис» дома нанес поражение «Ритеряю» (3:1).
«Жальгирис» исторически сложно играет с «Судувой». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при трех ничьих.
«Судува»
«Судува» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 4 место в таблице видится скромным результатом.
Команда не столь результативно атакует. В 27 поединках забито всего 42 мяча в ворота соперников.
В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла три пункта. «Судува» дома переиграла «Бангу» (2:0).
В этом поединке «Судува» будет стараться добыть очки. Шансы на итоговое второе место у команды довольно неплохие.
Прогноз и ставка
На победу «Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.59, а победу «Судувы» — за 6.63.
«Жальгирис»
Хозяева постараются как можно плотнее приблизиться к чемпионству, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Жальгириса» -1.5 с коэффициентом 2.18.