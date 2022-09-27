«Жальгирис» сыграет на своем поле с «Судувой» в рамках 20-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Жальгирис» — «Судува»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

«Жальгирис» на всех парах несется к очередному чемпионству. Вильнюсский клуб опережает ближайшего конкурента на 7 очков при пяти (!) матчах в запасе.

«Жальгирис» весьма успешно атакует. В 25 матчах команда сумела отличиться всего уже 60 раз.

В своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Жальгирис» дома нанес поражение «Ритеряю» (3:1).

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«Жальгирис» исторически сложно играет с «Судувой». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при трех ничьих.

«Судува»

«Судува» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 4 место в таблице видится скромным результатом.

Команда не столь результативно атакует. В 27 поединках забито всего 42 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла три пункта. «Судува» дома переиграла «Бангу» (2:0).

В этом поединке «Судува» будет стараться добыть очки. Шансы на итоговое второе место у команды довольно неплохие.

Прогноз и ставка

На победу «Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.59, а победу «Судувы» — за 6.63.

«Жальгирис» выглядит сильнее соперника . «Судува» не балует стабильностью результатов.

Хозяева постараются как можно плотнее приблизиться к чемпионству, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Жальгириса» -1.5 с коэффициентом 2.18.