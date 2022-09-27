ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиУскользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Чарльз ОливейраКоманда Махачева считает, что Оливейра струсит и не приедет в Абу-Даби. Дана Уайт уже приготовил замену на случай форсмажора Тайсон ФьюриФьюри обещал драться с Усиком, но резко переключился на Джошуа. Украинец считает, что Тайсон просто испугался
  • 23:44
    • Победа над Бельгией вывела Нидерланды в плей-офф Лиги наций, Уэльс вылетел в Лигу В
  • 23:39
    • Сборная Дании победила Францию и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 23:52
    • Сборная Турции уступила Фарерам в Лиге наций, но вышла в Лигу В
  • 17:29
    • ЦСКА завершил процедуру смены владельца
  • 16:17
    • СМИ: Захарян успеет восстановиться к матчу 11-го тура РПЛ
  • 14:56
    • Джокович: Не чувствую себя старым, чтобы закончить карьеру
  • 14:41
    • Баринов: Я готов стать легендой «Локомотива»
    Все новости спорта

    Уверенная победа «Жальгириса»?!

    «Жальгирис» — «Судува». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Литвы, 27 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Судува»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донатас Казлаускас
    «Жальгирис» сыграет на своем поле с «Судувой» в рамках 20-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Жальгирис» — «Судува»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жальгирис»

    «Жальгирис» на всех парах несется к очередному чемпионству. Вильнюсский клуб опережает ближайшего конкурента на 7 очков при пяти (!) матчах в запасе.

    «Жальгирис» весьма успешно атакует. В 25 матчах команда сумела отличиться всего уже 60 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Жальгирис» дома нанес поражение «Ритеряю» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Жальгирис» исторически сложно играет с «Судувой». Из пяти последних поединков команда добыла две победы при трех ничьих.

    «Судува»

    «Судува» нынешний сезон проводит явно ниже своего привычного уровня. Текущее 4 место в таблице видится скромным результатом.

    Команда не столь результативно атакует. В 27 поединках забито всего 42 мяча в ворота соперников.

  • Сыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб
  • Игроки, которые не блещут в своих клубах, но все равно поедут на ЧМ-2022 в Катар
  • 23/09/2022

    • В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла три пункта. «Судува» дома переиграла «Бангу» (2:0).

    В этом поединке «Судува» будет стараться добыть очки. Шансы на итоговое второе место у команды довольно неплохие.

    Прогноз и ставка

    На победу «Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.59, а победу «Судувы» — за 6.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Жальгирис» выглядит сильнее соперника. «Судува» не балует стабильностью результатов.

    Хозяева постараются как можно плотнее приблизиться к чемпионству, и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Жальгириса» -1.5 с коэффициентом 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Аваи
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Хирон — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Чорич — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Костюк — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Италия U21 — Япония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Малыгина — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.94
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Имер — Ивашка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жальгирис» — «Судува»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Жальгириса»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры