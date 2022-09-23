Садовская Аравия на своем поле сыграет против Эквадора в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 23 сентября, начало — 21:00 (мск). Саудовская Аравия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия трижды выигрывала Кубок Азии (в 1984, 1988 и 1996 годах) и ещё трижды уступала в финале турнира. Сборная пять раз выходила в финальную стадию чемпионата мира по футболу (с 1994 по 2018 год). Она также дважды побеждала в Кубке арабских наций и трижды в Кубке наций Персидского залива.

В третьем этапе квалификации на Чемпионат Мира (Азия) сборная Саудовской Аравии заняла первое место в группе В набрав после 10-ти сыгранных матчей 23 очка. Команда забила соперникам 12 голов, а пропустила — 6.

После этого «зеленые» провели два товарищеских поединка против сборных Колумбии и Венесуэлы и в обеих проиграли с одинаковым счетом 1:0.

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Из последних 5-ти домашних поединков сборная Садовской Аравии дважды смогла одержать победы и три раза проиграла своим соперникам.

Эквадор

Долгое время сборная Эквадора наряду со сборной Венесуэлы считалась самой неудачной командой в Южной Америке, однако в последние десятилетия эта команда начала прогрессировать, трижды пройдя квалификацию на Чемпионат мира: в 2002 году в Японии и Южной Корее, в 2006 году в Германии и в 2014 году в Бразилии.

В нынешней квалификации на Чемпионат Мира Эквадор занял четвертое место в турнирной таблице набрав 26 очков после 18-ти сыгранных матчей. Команда забила соперникам 27 голов, а пропустила — 19.

После этого эквадорцы провели три товарищеских поединка, в которых ни разу не проиграли. В матче с Мексикой команды разошлись ничьей — 0:0, а в двух остальных встречах сборная Эквадора победила Нигерию и Кабо-Верде.

Из последних 5-ти поединков сборная Эквадора смогла выиграть лишь в одной встрече, трижды так же команда сыграла вничью и в одном поединке проиграла.

Прогноз и ставка

На победу Саудовской Аравии можно поставить за 4.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу Эквадора — за 1.85.

Прогноз - Эквадор более сильная сборная, которая проявляет себя с лучшей стороны в контрольных поединках, в отличии от Саудовской Аравии, которая продолжит серию из поражений в товарищеских матчах.

Ставка - Победа Эквадора за 1.85.