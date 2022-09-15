В четверг, 15 сентября «Аполлон» в родных стенах примет «Днепр-1» в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете E начнётся в 19:45 (мск). «Аполлон» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аполлон»

«Аполлон» с ничьи стартовал в групповом этапе Лиги конференций. Стартовый поединок против «Вадуца» завершился безголевой ничьей (0:0). Таким образом киприоты набрали 1 очко в своём квартете и расположились на 2-м месте.

Напомним, что в квалификации еврокубков чемпион Кипра начинал путь в Лиге чемпионов. В 3-м туре было поражение от лучшей команды Израиля — «Маккаби» Хайфа (2:4).

А в 4-м отборочном туре Лиги Европы состоялось поражение «Аполлона» от «Олимпиакоса». Только в серии пенальти (1:3)

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Кипра состоялись матчи 3-го тура. «Аполлон» играл с экс-чемпионом страны «Омонией» и одержал победу со счётом 2:1. Таким образом «Аполлон» набрал 9 очков и вместе с «Арисом» возглавляет турнирную таблицу.

«Днепр-1»

«Днепр-1» в 1-м туре Лиги конференций проиграл голландскому АЗ со счётом 0:1. Украинский коллектив в своём квартете пока идёт без очков. Однако, у клуба ещё есть шансы всё исправить. Впереди 5 туров.

В еврокубах «Днепр-1» стартовал с 4-го раунда Лиги Европы. На последнем этапе квалификации украинский клуб уступил АЕКу из Ларнаки (1:5).

Бронзовый призёр УПЛ в новом сезоне демонстрирует шикарный футбол на внутренней арене. «Днепр-1» одержал 3 победы в 3 матчах. Последний успех украинская команда отпраздновала в воскресенье, 11 сентября. Победа над ФК «Металлист 1925» (3:0).

Еще один интересный факт. «Днепр-1» — единственный клуб украинской Премьер-лиги без пропущенных голов. При этом забито 8 мячей.

Прогноз и ставка

В украинскую команду букмекеры мало верят и отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аполлона» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.68. А на успех «Днепра» можно поставить за 4.26.

«Аполлон» в евросезоне пока мало забивает, да и «Днепр-1» — тоже. Соперники будут осторожничать и искать счастья в контратаке. Команды вероятнее всего сыграют по низам.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.90.