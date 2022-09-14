В среду, 14 сентября, «Сочи» примет московское «Торпедо» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Фишт» начнется в 15:00 (мск). «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В августе южане упустили победу в гостевом матче с «Ростовом» (2:2) и разгромил на своем поле «Химки» со счетом 4:1.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «барсы» неожиданно проиграли на выезде аутсайдеру «Уралу» со счетом 0:2.

В последних матчах РПЛ «Сочи» на выезде уступил «Краснодару» (1:2) и на своем поле победил «Динамо» (2:1).

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С 16 очками после 9 туров сочинский клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 16-15, Кристиан Нобоа забил 7 голов.

«Торпедо»

В середине августа автозаводцы отправили в отставку главного тренера Александра Бородюка, а также президента и гендиректора клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

Дебютировал он неудачно, проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4).

В последних матчах черно-белые в рамках Кубка России уступили ЦСКА (0:2), а в РПЛ проиграли «Ростову» (0:1) дома и «Уралу» (0:2) в гостях.

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После 9 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 4-21.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Торпедо» — 7.40.

В первом круге РПЛ этого сезона «Торпедо» уступило сочинцам на своем поле со счетом 1:3. Автозаводцы проиграли 9 из 10 матчей этого сезона, раз сыграв вничью.

«Торпедо» в глубоком пике и вряд ли из него выберется к этому матчу. Прогноз: «Сочи» выиграет верховой матч .