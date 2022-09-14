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    «Сочи» не даст шансов «Торпедо» на «Фиште»

    «Сочи» — «Торпедо». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок России, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Торпедо»
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    «Сочи»
    В среду, 14 сентября, «Сочи» примет московское «Торпедо» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Фишт» начнется в 15:00 (мск). «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 14 Сентября 2022 года
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    «Сочи»

    В августе южане упустили победу в гостевом матче с «Ростовом» (2:2) и разгромил на своем поле «Химки» со счетом 4:1.

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «барсы» неожиданно проиграли на выезде аутсайдеру «Уралу» со счетом 0:2.

    В последних матчах РПЛ «Сочи» на выезде уступил «Краснодару» (1:2) и на своем поле победил «Динамо» (2:1).

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    С 16 очками после 9 туров сочинский клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 16-15, Кристиан Нобоа забил 7 голов.

    «Торпедо»

    В середине августа автозаводцы отправили в отставку главного тренера Александра Бородюка, а также президента и гендиректора клуба. Команду возглавил Николай Савичев, ранее работавший с молодежью.

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    • Дебютировал он неудачно, проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4).

    В последних матчах черно-белые в рамках Кубка России уступили ЦСКА (0:2), а в РПЛ проиграли «Ростову» (0:1) дома и «Уралу» (0:2) в гостях.

    Все футбольные трансферы

    После 9 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 4-21.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Торпедо» — 7.40.

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    В первом круге РПЛ этого сезона «Торпедо» уступило сочинцам на своем поле со счетом 1:3. Автозаводцы проиграли 9 из 10 матчей этого сезона, раз сыграв вничью.

    «Торпедо» в глубоком пике и вряд ли из него выберется к этому матчу. Прогноз: «Сочи» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.71.

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    «Сочи» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сочи» не даст шансов «Торпедо» на «Фиште»
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