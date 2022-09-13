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    «Шершни» ужалят «бродяг»

    «Блэкберн» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Чемпионшип, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Уотфорд»
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    Исмаила Сарр
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Блэкберн» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Сентября 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 21:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Блэкберн»

    «Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. Правда, по итогам 9 сыгранных матчей «бродяги» только седьмые.

    В 8 матчах команда набрала всего 12 очков. При этом забив 9 раз, «Блэкберн» пропустил в свои ворота 11 мячей.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Уотфорд

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    Предыдущий тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Блэкберн» в родных стенах уступил «Бристоль Сити» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Блэкберн» традиционно сложно противостоит «шершням». Три последних очных поединка были проиграны.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» начал чемпионат не столь успешно. Команда набрала 13 очков и занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «шершни» забили всего 9 мячей. В свои же ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • В минувшем туре «Уотфорд» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Ротерхэмом» (1:1).

    Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Соперник имеет проблемы в организации игры, чем можно и нужно пользоваться.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Блэкберна» — за 2.80.

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    «Блэкберн» традиционно неудачно играет с «Уотфордом».

    Гости наверняка будут активно атаковать.

    Гости смотрятся монолитнее «бродяг». Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.45.

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    «Блэкберн» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шершни» ужалят «бродяг»
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