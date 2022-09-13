«Блэкберн»
«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. Правда, по итогам 9 сыгранных матчей «бродяги» только седьмые.
В 8 матчах команда набрала всего 12 очков. При этом забив 9 раз, «Блэкберн» пропустил в свои ворота 11 мячей.
Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Уотфорд
Предыдущий тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Блэкберн» в родных стенах уступил «Бристоль Сити» (2:3).
«Блэкберн» традиционно сложно противостоит «шершням». Три последних очных поединка были проиграны.
«Уотфорд»
«Уотфорд» начал чемпионат не столь успешно. Команда набрала 13 очков и занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «шершни» забили всего 9 мячей. В свои же ворота команда пропустила 7 мячей.
В минувшем туре «Уотфорд» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Ротерхэмом» (1:1).
Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Соперник имеет проблемы в организации игры, чем можно и нужно пользоваться.
Прогноз и ставка
На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Блэкберна» — за 2.80.
«Блэкберн» традиционно неудачно играет с «Уотфордом».
Гости
Гости смотрятся монолитнее «бродяг». Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.45.