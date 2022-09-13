«Блэкберн» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Блэкберн» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. Правда, по итогам 9 сыгранных матчей «бродяги» только седьмые.

В 8 матчах команда набрала всего 12 очков. При этом забив 9 раз, «Блэкберн» пропустил в свои ворота 11 мячей.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Уотфорд 1X2Новым игрокам 2.953.302.45Фрибет$40

Предыдущий тур вновь не принес команде положительных эмоций. «Блэкберн» в родных стенах уступил «Бристоль Сити» (2:3).

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«Блэкберн» традиционно сложно противостоит «шершням». Три последних очных поединка были проиграны.

«Уотфорд»

«Уотфорд» начал чемпионат не столь успешно. Команда набрала 13 очков и занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «шершни» забили всего 9 мячей. В свои же ворота команда пропустила 7 мячей.

В минувшем туре «Уотфорд» разжился одним баллом. На выезде команда расписала мировую с «Ротерхэмом» (1:1).

Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Соперник имеет проблемы в организации игры, чем можно и нужно пользоваться.

Прогноз и ставка

На победу «Уотфорда» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Блэкберна» — за 2.80.

«Блэкберн» традиционно неудачно играет с «Уотфордом».

Гости наверняка будут активно атаковать .

Гости смотрятся монолитнее «бродяг». Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.45.