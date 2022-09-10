«Минск» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:00 мск. «Минск» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне продуктивно. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас находится на 5 месте.

«Минск» многовато пропускает. Что говорить, если в 20 матчах защита команды дала сбой 29 раз?!

В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы ничьей. На выезде минчане проиграли «Динамо-Брест» (3:1).

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«Минск» традиционно сложно играет с «Ислочью». Из пяти последних поединков команда выиграла лишь раз при двух поражениях.

«Ислочь»

«Ислочь» также смотрится вполне прилично. Команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

А вот за медали команда вряд сможет побороться. Слишком много очковых потерь фактически на ровном месте.

В предыдущем туре «Ислочь» провалилась. Поражение от «Энергетика-БГУ» (2:3) получилось досадным.

В этом поединке «Ислочь» наверняка будет активно атаковать. Тем более, нужно прерывать серию из четырех поражений подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Ислочи» — за 2.55.

«Минск» постарается как можно активнее сыграть в атаке.

«Ислочь» давно не знает вкуса побед .

«Минск» в атаке выглядит мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» с коэффициентом 2.30.