ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 21:40
    • «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы
  • 00:47
    • Для России закрылось летнее трансферное окно
  • 00:14
    • «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»
  • 23:59
    • «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ
  • 23:58
    • Дубль Весино помог «Лацио» обыграть «Фейенорд» в ЛЕ
    Все новости спорта

    «Ислочь» проиграет в пятый раз к ряду?!

    «Минск» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Минск» — «Ислочь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ислочь»
    «Минск» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 16:00 мск. «Минск» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Сентября 2022 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 16:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
    •

    «Минск»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне продуктивно. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас находится на 5 месте.

    «Минск» многовато пропускает. Что говорить, если в 20 матчах защита команды дала сбой 29 раз?!

    В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы ничьей. На выезде минчане проиграли «Динамо-Брест» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Минск» традиционно сложно играет с «Ислочью». Из пяти последних поединков команда выиграла лишь раз при двух поражениях.

    «Ислочь»

    «Ислочь» также смотрится вполне прилично. Команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

    А вот за медали команда вряд сможет побороться. Слишком много очковых потерь фактически на ровном месте.

  • Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе
  • Лигочемпионское фиаско «Челси» — в нашем обзоре прессы
  • 07/09/2022

    • В предыдущем туре «Ислочь» провалилась. Поражение от «Энергетика-БГУ» (2:3) получилось досадным.

    В этом поединке «Ислочь» наверняка будет активно атаковать. Тем более, нужно прерывать серию из четырех поражений подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Ислочи» — за 2.55.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Минск» постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    «Ислочь» давно не знает вкуса побед.

    «Минск» в атаке выглядит мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Минск» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» проиграет в пятый раз к ряду?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры