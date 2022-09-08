В первом туре группы B групповой стадии Лиги Европы АЕК в Ларнаке примет «Ренн». Встреча состоится 8 сентября в 19:45 мск. АЕК Ларнака — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК Ларнака

После того, как команда не справилась с «Мидтьюлланном» в Лиги чемпионов и вылетела в квалификацию Лиги Европы. Там она провела 4 матча и одержала 3 победы.

АЕК побелил «Партизан» с общим счетом 4:3, после чего он попал на «Днепр-1». Оба поединка с украинским клубом оказались успешными (2:1, 3:0), благодаря чему хозяева попали в групповую стадию.

Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Ренн 1X2Новым игрокам 5.203.851.65Фрибет$40

В чемпионате киприоты стартовали неудачно. Сначала они сыграли по нулям с «Доксой», а затем на выезде проиграли «Омонии» (2:3).

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Последний раз в групповой стадии еврокубка АЕК выступал в сезоне 2018/2019. Предыдущие два года команда не играла в международных турнирах.

«Ренн»

«Ренн» попал в турнир напрямую через чемпионат Франции, где он занял 4 место. Клуб был близок к Лиге чемпионов, но не добрал 4 очка, чтобы обогнать «Монако».

В сезоне нынешнем «красно-черные» провели 6 поединков в Лиге 1, лишь два из которых закончились победой. Стоит также отметить, что в каждом из шести матчей гости пропускали.

В начале месяца «Ренну» не удалось обыграть «Труа». Матч закончился вничью 1:1. Хотя перед этим он на своем поле обыграл «Брест» 3:1. Вообще у команды ни одной победы на выезде на данный момент.

Не сможет сыграть новичок «Ренна» Амин Гуири, который в прошлом розыгрыше Лиги конференций получил дисквалификацию.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров вполне очевидны — «Ренн» является фаворитом с большим перевесом. На победу АЕКа они дают 5.00, а на победу «Ренна» — 1.69.

Победа над АЕКом важна не только для хорошего старта в ЛЕ, но и для выездной статистики, так как уже 6 матчей подряд команда не может выиграть в чужих стенах.

«Ренн» намного сильнее своего соперника. Впереди матчи с «Фенербахче» и «Динамо», так что в этой игре гости постараются набрать очки и забить как можно больше.

Ставки — победа «Ренна», а также тотал больше 2.5 за 1.97.