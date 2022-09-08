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    «Ренн» стартует в ЛЕ с победы?

    АЕК Ларнака — «Ренн». Ставка (к. 1.69) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — «Ренн»
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    Мартин Терье
    В первом туре группы B групповой стадии Лиги Европы АЕК в Ларнаке примет «Ренн». Встреча состоится 8 сентября в 19:45 мск. АЕК Ларнака — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 08 Сентября 2022 года
    АЕК Ларнака
  • Лига Европы. Группа B
    •  АЕК Ларнака 19:45 Ренн Ренн
  • Ренн
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    АЕК Ларнака

    После того, как команда не справилась с «Мидтьюлланном» в Лиги чемпионов и вылетела в квалификацию Лиги Европы. Там она провела 4 матча и одержала 3 победы.

    АЕК побелил «Партизан» с общим счетом 4:3, после чего он попал на «Днепр-1». Оба поединка с украинским клубом оказались успешными (2:1, 3:0), благодаря чему хозяева попали в групповую стадию.

    Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Ренн

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    В чемпионате киприоты стартовали неудачно. Сначала они сыграли по нулям с «Доксой», а затем на выезде проиграли «Омонии» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Последний раз в групповой стадии еврокубка АЕК выступал в сезоне 2018/2019. Предыдущие два года команда не играла в международных турнирах.

    «Ренн»

    «Ренн» попал в турнир напрямую через чемпионат Франции, где он занял 4 место. Клуб был близок к Лиге чемпионов, но не добрал 4 очка, чтобы обогнать «Монако».

    В сезоне нынешнем «красно-черные» провели 6 поединков в Лиге 1, лишь два из которых закончились победой. Стоит также отметить, что в каждом из шести матчей гости пропускали.

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    • В начале месяца «Ренну» не удалось обыграть «Труа». Матч закончился вничью 1:1. Хотя перед этим он на своем поле обыграл «Брест» 3:1. Вообще у команды ни одной победы на выезде на данный момент.

    Не сможет сыграть новичок «Ренна» Амин Гуири, который в прошлом розыгрыше Лиги конференций получил дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров вполне очевидны — «Ренн» является фаворитом с большим перевесом. На победу АЕКа они дают 5.00, а на победу «Ренна» — 1.69.

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    Победа над АЕКом важна не только для хорошего старта в ЛЕ, но и для выездной статистики, так как уже 6 матчей подряд команда не может выиграть в чужих стенах.

    «Ренн» намного сильнее своего соперника. Впереди матчи с «Фенербахче» и «Динамо», так что в этой игре гости постараются набрать очки и забить как можно больше.

    Ставки — победа «Ренна», а также тотал больше 2.5 за 1.97.

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    АЕК Ларнака — «Ренн»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ренн» стартует в ЛЕ с победы?
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