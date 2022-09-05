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    Поднимется ли «Торино» в зону еврокубков?

    «Торино» — «Лечче». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Лечче»
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    «Торино» занимает 8 место
    «Торино» сыграет против «Лечче» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Сентября 2022 года
    Торино
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    •  Торино 21:45 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Торино»

    У «быков» сейчас 7 очков на счету, но располагаются они за пределами зоны еврокубков. Отставание до нее составляет один балл.

    «Торино» также провел 5 матчей, так как еще встретился в Кубке Италии с «Палермо». Уверенная победа 3:0 дала команде путевку в следующий раунд.

    Коэффициенты матча Торино — Лечче

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    В чемпионате коллектив обыграл «Монцу» и «Кремонезе» с одинаковым счетом 2:1. Также хозяева поля смогли разжиться одним очком в матче с «Лацио», который закончился вничью 0:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем туре Серии А беспроигрышная серия туринцев в четыре поединка прекратилась поражением от «Аталанты» (1:3) в гостях.

    «Лечче»

    «Лечче» пока не имеет побед на старте сезона в Серии А с двумя баллами в активе. Поэтому команда занимает 15 место.

    После двух поражений — от «Интера» (1:2) дома и «Сассуоло» (0:1) на выезде — клуб сыграл вничью на своем поле с «Эмполи» (1:1).

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    • В последнем туре коллектив снова разошелся миром — с «Наполи» (1:1), который тем самым лишился возможности стать лидером.

    «Лечче» также провел еще один официальный поединок в новом сезоне, потерпев поражение от «Читтаделлы» (2:3) в Кубке Италии.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Торино» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Торино» в зону еврокубков?
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