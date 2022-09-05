«Торино»
У «быков» сейчас 7 очков на счету, но располагаются они за пределами зоны еврокубков. Отставание до нее составляет один балл.
«Торино» также провел 5 матчей, так как еще встретился в Кубке Италии с «Палермо». Уверенная победа 3:0 дала команде путевку в следующий раунд.
Коэффициенты матча Торино — Лечче
В чемпионате коллектив обыграл «Монцу» и «Кремонезе» с одинаковым счетом 2:1. Также хозяева поля смогли разжиться одним очком в матче с «Лацио», который закончился вничью 0:0.
В последнем туре Серии А беспроигрышная серия туринцев в четыре поединка прекратилась поражением от «Аталанты» (1:3) в гостях.
«Лечче»
«Лечче» пока не имеет побед на старте сезона в Серии А с двумя баллами в активе. Поэтому команда занимает 15 место.
После двух поражений — от «Интера» (1:2) дома и «Сассуоло» (0:1) на выезде — клуб сыграл вничью на своем поле с «Эмполи» (1:1).
В последнем туре коллектив снова разошелся миром — с «Наполи» (1:1), который тем самым лишился возможности стать лидером.
«Лечче» также провел еще один официальный поединок в новом сезоне, потерпев поражение от «Читтаделлы» (2:3) в Кубке Италии.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.