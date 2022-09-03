«Севилья» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

Во втором туре «Севилья» снова не выиграла, хотя и не проиграла, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1). Она занимает 12 строку.

Коэффициенты матча Севилья — Барселона 1 4.60 X 3.65 2 1.77 Ставка

В третьем поединке текущего первенства «рохибланкос» снова разочаровали, уступив на выезде новичку «Альмерии» (1:2).

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Таким образом команда имеет в своем активе лишь один балл, ни разу не выиграв, и занимает только 15 позицию.

«Барселона»

После неуверенного старта каталонцы все-таки встали на правильный путь. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью.

Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

24 августа «Барселона» провела товарищеский матч с «Манчестер Сити», в котором разошлась с соперником вничью 3:3. Во втором тайме «блауграна» заставили «горожан» отыгрываться дважды.

В третьем туре коллектив снова добился разгромной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0) дома и теперь занимает третье место с отставанием в два балла от лидера Реала.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.