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    Сможет ли «Севилья» остановить «Барселону»?

    «Севилья» — «Барселона». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Испании 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Барселона»
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    «Барселона» занимает третье место
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Сентября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Севилья»

    В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

    Во втором туре «Севилья» снова не выиграла, хотя и не проиграла, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1). Она занимает 12 строку.

    Коэффициенты матча Севилья — Барселона

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.77
  • Ставка
    •

    В третьем поединке текущего первенства «рохибланкос» снова разочаровали, уступив на выезде новичку «Альмерии» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Таким образом команда имеет в своем активе лишь один балл, ни разу не выиграв, и занимает только 15 позицию.

    «Барселона»

    После неуверенного старта каталонцы все-таки встали на правильный путь. В начале они не смогли победить «Райо Вальекано», сыграв в нулевую ничью.

    Однако уже в следующем туре команда Хави разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.

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  • 31/08/2022

    • 24 августа «Барселона» провела товарищеский матч с «Манчестер Сити», в котором разошлась с соперником вничью 3:3. Во втором тайме «блауграна» заставили «горожан» отыгрываться дважды.

    В третьем туре коллектив снова добился разгромной победы в игре с «Вальядолидом» (4:0) дома и теперь занимает третье место с отставанием в два балла от лидера Реала.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Севилья» остановить «Барселону»?
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