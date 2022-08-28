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    «Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Германии, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Айнтрахт»
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    Фрагмент матча
    «Вердер» на своем поле сыграет против «Айнтрахта Ф» в рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч состоится 28 августа, начало — 18:30 (мск). «Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Августа 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 18:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Вердер»

    «Зелено-белые» неплохо начали сезон в Бундеслиге и в данный момент после 3-х сыгранных матчей занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 5 очков. Команда забила соперникам 7 голов, а пропустила — 6.

    В прошлом туре Бундеслиги «Вердер» сделал сенсацию, так как в выездном матче смог обыграть дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:3. Отметим, что до 89-й минуты матча «зелено-белые» проигрывали 2:0, но с 89-й по 95-ю минуты мало того, что отыгрались еще и вырвали победу забив 3 мяча.

    Коэффициенты матча Вердер — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    А перед этим два тура подряд «Вердер» не мог определить сильнейшего с такими соперниками как «Вольфсбург» и «Штутгарт». В обеих встречах команды по два раза обменивались голами и поединки были завершены с одинаковым счетом 2:2.

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    Так же «Вердер» смог одержать победу в 1/32 Кубка Германии переиграв на выезде «Энерги» со счетом 1:2 и продолжит борьбу за трофей.

    «Айнтрахт Ф»

    «Красно-белые» не так хорошо начали новый сезон и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 2 очка. Этот коллектив забивал 3 раза, а пропускал — 8.

    Франкфуртский «Айнтрахт» начал свой путь в этом году с матча против действующего чемпиона Германии «Баварии» и конечно же был разгромлен на своем поле со счетом 1:6.Отметим, что «красно-белые» пропустили 5 голов в первом тайме.

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    • После этого у «Айнтрахта» был матч за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала», в котором немцы опять потерпели поражение, но уже со счетом 2:0, пропустив по голу в каждом тайме.

    Ну а в последних двух турах Бундеслиги «красно-белые» встречались с «Гертой» и «Кёльном» и не выявив победителе в матчах команды обменивались голами и завершили оба поединка с одинаковым счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Айнтрахта» — за 2.82.

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    Прогноз — «Вердер» сейчас находится в отличной форме и демонстрирует прекрасные результаты, чего не скажешь про «Айнтрахт». Но, что объединяет эти коллективы так это — высокая результативность в первых таймах, поэтому ждем, что и в этот раз не будет исключения.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.50.

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    «Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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