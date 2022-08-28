«Вердер»
«Зелено-белые» неплохо начали сезон в Бундеслиге и в данный момент после 3-х сыгранных матчей занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 5 очков. Команда забила соперникам 7 голов, а пропустила — 6.
В прошлом туре Бундеслиги «Вердер» сделал сенсацию, так как в выездном матче смог обыграть дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:3. Отметим, что до 89-й минуты матча «зелено-белые» проигрывали 2:0, но с 89-й по 95-ю минуты мало того, что отыгрались еще и вырвали победу забив 3 мяча.
Коэффициенты матча Вердер — Айнтрахт Ф
А перед этим два тура подряд «Вердер» не мог определить сильнейшего с такими соперниками как «Вольфсбург» и «Штутгарт». В обеих встречах команды по два раза обменивались голами и поединки были завершены с одинаковым счетом 2:2.
Так же «Вердер» смог одержать победу в 1/32 Кубка Германии переиграв на выезде «Энерги» со счетом 1:2 и продолжит борьбу за трофей.
«Айнтрахт Ф»
«Красно-белые» не так хорошо начали новый сезон и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 2 очка. Этот коллектив забивал 3 раза, а пропускал — 8.
Франкфуртский «Айнтрахт» начал свой путь в этом году с матча против действующего чемпиона Германии «Баварии» и конечно же был разгромлен на своем поле со счетом 1:6.Отметим, что «красно-белые» пропустили 5 голов в первом тайме.
После этого у «Айнтрахта» был матч за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала», в котором немцы опять потерпели поражение, но уже со счетом 2:0, пропустив по голу в каждом тайме.
Ну а в последних двух турах Бундеслиги «красно-белые» встречались с «Гертой» и «Кёльном» и не выявив победителе в матчах команды обменивались голами и завершили оба поединка с одинаковым счетом 1:1.
Прогноз и ставка
На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Айнтрахта» — за 2.82.
Прогноз — «Вердер» сейчас находится в отличной форме и демонстрирует прекрасные результаты, чего не скажешь про «Айнтрахт». Но, что объединяет эти коллективы так это — высокая результативность в первых таймах, поэтому ждем, что и в этот раз не будет исключения.
Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.50.