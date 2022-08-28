БАТЭ
Несмотря на не самые выдающиеся результаты летом, борисовцы все еще лидируют в чемпионате. Правда, потенциально их могут опередить сразу несколько конкурентов.
БАТЭ имеет самую яркую в стране линию атаки. В 18 матчах команда настреляла уже 35 голов.
В минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. Дома БАТЭ переиграл могилевский «Днепр» (2:1).
БАТЭ традиционно удачно играет с «горняками». Из пяти последних поединков команда выиграла три раза при одном поражении.
«Шахтер» Солигорск
Действующий чемпион сейчас на ходу. «Горняки» всеми силами пытаются выбраться на трон.
При этом команда надежно действует в обороне. В 17 матчах «Шахтер» Солигорск пропустил только 10 мячей.
В предыдущем туре «Шахтер» Солигорск снова победил. Дома минимально была обыграна «Ислочь».
В этом поединке «Шахтер» Солигорск наверняка будет пытаться добыть три очка. Шанс выбраться на первое место у команды чудесный.
Прогноз и ставка
На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу БАТЭ — за 3.17.
Хозяева
«Шахтер» Солигорск имеет все шансы выбиться в лидеры чемпионата.
Солигорцы смотрятся мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск с коэффициентом 2.58.