ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков eFootball 2023«Верните PES или отправитесь в бан». Каким получился апдейт eFootball 2023 и что говорят фанаты? Камару УсманЭра Камару Усмана подошла к концу. В полусреднем дивизионе UFC теперь новый чемпион
  • 23:43
    • «Лацио» на своем поле обыграл «Интер»
  • 22:41
    • «Сочи» разгромил «Химки»
  • 20:08
    • «Спартак» подписал Бальде
  • 00:58
    • «Бетис» в меньшинстве победил «Осасуну»
  • 00:05
    • «Лилль» прервал безвыигрышную серию победой над «Аяччо»
  • 23:03
    • «Сельта» минимально выиграла у «Жироны» на выезде
  • 20:18
    • Исак стал игроком «Ньюкасла»
    Все новости спорта

    БАТЭ ждет коллизия?!

    БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.58) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Шахтер» Солигорск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Августа 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •

    БАТЭ

    Несмотря на не самые выдающиеся результаты летом, борисовцы все еще лидируют в чемпионате. Правда, потенциально их могут опередить сразу несколько конкурентов.

    БАТЭ имеет самую яркую в стране линию атаки. В 18 матчах команда настреляла уже 35 голов.

    В минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. Дома БАТЭ переиграл могилевский «Днепр» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    БАТЭ традиционно удачно играет с «горняками». Из пяти последних поединков команда выиграла три раза при одном поражении.

    «Шахтер» Солигорск

    Действующий чемпион сейчас на ходу. «Горняки» всеми силами пытаются выбраться на трон.

    При этом команда надежно действует в обороне. В 17 матчах «Шахтер» Солигорск пропустил только 10 мячей.

  • Часики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • Ряду именитых игроков пора сменить команду, если они не хотят потерять место в составе своих сборных
  • 24/08/2022

    • В предыдущем туре «Шахтер» Солигорск снова победил. Дома минимально была обыграна «Ислочь».

    В этом поединке «Шахтер» Солигорск наверняка будет пытаться добыть три очка. Шанс выбраться на первое место у команды чудесный.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу БАТЭ — за 3.17.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева летом выглядят не лучшим образом.

    «Шахтер» Солигорск имеет все шансы выбиться в лидеры чемпионата.

    Солигорцы смотрятся мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск с коэффициентом 2.58.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Пера — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Маннарино — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хюслер — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ворскла — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ ждет коллизия?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры