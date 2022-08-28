БАТЭ сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:00 мск. БАТЭ — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Несмотря на не самые выдающиеся результаты летом, борисовцы все еще лидируют в чемпионате. Правда, потенциально их могут опередить сразу несколько конкурентов.

БАТЭ имеет самую яркую в стране линию атаки. В 18 матчах команда настреляла уже 35 голов.

В минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. Дома БАТЭ переиграл могилевский «Днепр» (2:1).

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БАТЭ традиционно удачно играет с «горняками». Из пяти последних поединков команда выиграла три раза при одном поражении.

«Шахтер» Солигорск

Действующий чемпион сейчас на ходу. «Горняки» всеми силами пытаются выбраться на трон.

При этом команда надежно действует в обороне. В 17 матчах «Шахтер» Солигорск пропустил только 10 мячей.

В предыдущем туре «Шахтер» Солигорск снова победил. Дома минимально была обыграна «Ислочь».

В этом поединке «Шахтер» Солигорск наверняка будет пытаться добыть три очка. Шанс выбраться на первое место у команды чудесный.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу БАТЭ — за 3.17.

Хозяева летом выглядят не лучшим образом .

«Шахтер» Солигорск имеет все шансы выбиться в лидеры чемпионата.

Солигорцы смотрятся мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск с коэффициентом 2.58.