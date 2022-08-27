В рамках 3 тура итальянской Серии А «Милан» примет «Болонья». Поединок состоится в Милане на стадионе «Олимпико» 27 августа. Начало в 21:45 мск. «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

В первом поединке новой кампании чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Удинезе» с результатом 4:2.

Во втором туре коллектив потерял очки, сыграв вничью с результатом 1:1 с «Аталантой» на выезде, и теперь занимает пятую строчку.

Коэффициенты матча Милан — Болонья 1 1.35 X 5.50 2 8.00 Ставка

В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.

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Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.

«Болонья»

Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.

В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.