«Милан»
В первом поединке новой кампании чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Удинезе» с результатом 4:2.
Во втором туре коллектив потерял очки, сыграв вничью с результатом 1:1 с «Аталантой» на выезде, и теперь занимает пятую строчку.
Коэффициенты матча Милан — Болонья
В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.
Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.
«Болонья»
Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.
В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.
В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.
В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.