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    Поднимется ли «Милан» с пятого места?

    «Милан» — «Болонья». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Серия А, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Болонья»
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    «Милан» набрал четыре очка
    В рамках 3 тура итальянской Серии А «Милан» примет «Болонья». Поединок состоится в Милане на стадионе «Олимпико» 27 августа. Начало в 21:45 мск. «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Августа 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Милан»

    В первом поединке новой кампании чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Удинезе» с результатом 4:2.

    Во втором туре коллектив потерял очки, сыграв вничью с результатом 1:1 с «Аталантой» на выезде, и теперь занимает пятую строчку.

    Коэффициенты матча Милан — Болонья

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
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    В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.

    Все прогнозы на Серию А

    Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.

    «Болонья»

    Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

    В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.

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    • В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

    В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.

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    «Милан» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Милан» с пятого места?
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