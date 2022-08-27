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    Тухель продолжит экспериментировать

    «Челси» — «Лестер». Прогноз Василия Уткина и ставки на матч АПЛ 27 августа

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лестер»
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    Василий Уткин
    Амбассадор Фонбет, известный комментатор Василий Уткин дает прогноз на матч четвертого тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Встреча начнется 27 августа в 17:00 мск. «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
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    В какой форме «Челси»

    Гостевой разгром от «Лидса» (0:3) вскрыл многочисленные проблемы синих во всех линиях. Дома «Челси» выиграл лишь в 2 из 7 последних матчей АПЛ и постарается улучшить неудачное соотношение очных встреч с «Лестером» (4 из 6 матчей без набранных очков).

    Коэффициенты матча Челси — Лестер

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
    •

    Лондонцы продолжают поиск запоздалого усиления и пытаются подписать форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга и защитника Уэсли Фофану из «Лестера».

    Неудивительно, что Томас Тухель хочет усилить оборону, ведь в 7 последних домашних играх АПЛ его команда пропускала в среднем по 2 мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    Травмированный Н’Голо Канте пока не готов выжигать центральную зону. Француз пропустит схватку с «Лестером» вместе с получившим повреждение нападающим Армандо Бройей.

    В какой форме «Лестер»

    В прошлом туре в матче с «Саутгемптоном» «лисы» упустили очки в последние полчаса (1:2). Клуб из Восточного Мидленда набрал 1 очко в трех турах и идет на предпоследнем месте.

    Брендан Роджерс — один из кандидатов на увольнение, причем команды этого специалиста не побеждали «Челси» в 18 из 20 встреч. Главной причиной неудач «Лестера» стало отсутствие серьезных трансферов на вход и неожиданная продажа вратаря Каспера Шмейхеля.

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    Во вторник гости с трудом прошли «Стокпорт Каунти» в Кубке лиги (0:0, по пенальти 3:1) с резервистом в воротах. Правый защитник Рикарду Перейра травмирован и не сыграет с «Челси».

    «Челси» — «Лестер»: статистика личных встреч

    Синие выиграли в 3 из 6 последних матчей у «лисов» в чемпионате (0:2, 2:1, 3:0, 1:1) и Кубке Англии (1:0, 0:1).

    Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» — «Лестер»

    Пока «Челси» не купил Обамеянга, Тухель продолжит экспериментировать в атаке. В этом сезоне забивали только защитники и Жоржиньо, а форварды синих пока без голов.

    Следующий матч идеально подходит, чтобы улучшить статистику. «Лестер» на дне таблицы и не будет закрываться на «Стэмфорд Бридж».

    Потеря Шмейхеля пока не восполнена, поэтому гости вполне могут получить в свои ворота два или три мяча.

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