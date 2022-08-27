В какой форме «Челси»

Гостевой разгром от «Лидса» (0:3) вскрыл многочисленные проблемы синих во всех линиях. Дома «Челси» выиграл лишь в 2 из 7 последних матчей АПЛ и постарается улучшить неудачное соотношение очных встреч с «Лестером» (4 из 6 матчей без набранных очков).

Коэффициенты матча Челси — Лестер 1 1.40 X 4.80 2 7.40 Ставка

Лондонцы продолжают поиск запоздалого усиления и пытаются подписать форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга и защитника Уэсли Фофану из «Лестера».

Неудивительно, что Томас Тухель хочет усилить оборону, ведь в 7 последних домашних играх АПЛ его команда пропускала в среднем по 2 мяча.

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Травмированный Н’Голо Канте пока не готов выжигать центральную зону. Француз пропустит схватку с «Лестером» вместе с получившим повреждение нападающим Армандо Бройей.

В какой форме «Лестер»

В прошлом туре в матче с «Саутгемптоном» «лисы» упустили очки в последние полчаса (1:2). Клуб из Восточного Мидленда набрал 1 очко в трех турах и идет на предпоследнем месте.

Брендан Роджерс — один из кандидатов на увольнение, причем команды этого специалиста не побеждали «Челси» в 18 из 20 встреч. Главной причиной неудач «Лестера» стало отсутствие серьезных трансферов на вход и неожиданная продажа вратаря Каспера Шмейхеля.

Кипер сборной Уэльса Дэнни Уорд пропустил по 2 гола в каждой игре этого чемпионата и не внушает уверенности своим партнерам.

Во вторник гости с трудом прошли «Стокпорт Каунти» в Кубке лиги (0:0, по пенальти 3:1) с резервистом в воротах. Правый защитник Рикарду Перейра травмирован и не сыграет с «Челси».

«Челси» — «Лестер»: статистика личных встреч

Синие выиграли в 3 из 6 последних матчей у «лисов» в чемпионате (0:2, 2:1, 3:0, 1:1) и Кубке Англии (1:0, 0:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» — «Лестер»

Пока «Челси» не купил Обамеянга, Тухель продолжит экспериментировать в атаке. В этом сезоне забивали только защитники и Жоржиньо, а форварды синих пока без голов.

Следующий матч идеально подходит, чтобы улучшить статистику. «Лестер» на дне таблицы и не будет закрываться на «Стэмфорд Бридж».

Потеря Шмейхеля пока не восполнена, поэтому гости вполне могут получить в свои ворота два или три мяча.

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