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    Команды обменяются голами

    «Челси» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Англии, 27 августа 2022 года

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    Мейсон Маунт
    «Челси» на своем поле сыграет против «Лестера» в рамках 4-го тура АПЛ. Матч состоится 27 августа, начало — 17:00 (мск). «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Челси
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    «Челси»

    «Синие» после трех сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ набрав при этом 4 очка. Команда забила в ворота соперников 3 гола, а пропустила — 5.

    Первый тур нового сезона чемпионата Англии выдался самым удачным для «Челси» так как команда смогла обыграть «Эвертон» с минимальным счетом 0:1. И эта победа по сей день является единственной у команды.

    Коэффициенты матча Челси — Лестер

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.70
  • Ставка
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    Так как во втором туре «синие» на своем поле принимали «Тоттенхэм» и команды дважды обменявшись голами разошлись ничьей со счетом 2:2. Стоит заметить, что именно «Челси» дважды начинал вести по ходу поединка, но потом пропускал.

    А в последнем матче нового сезона «синие» и вовсе проиграли «Лидсу» еще и с разгромным счетом 3:0. Пропустив два гола в первом тайме и один во втором, а так же получив красную карточку на 84-й минуте поединка.

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    Из последних 5-ти домашних матчей «Челси» обменивался голами со своими соперниками в 4-х поединках.

    «Лестер»

    «Лисы» показали результаты еще хуже и в данный момент занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы (19-е место) набрав после 3-х сыгранных матчей всего 1 очко. Этот коллектив забивал 5 раз, а пропускал — 8.

    «Лестер» в нынешнем сезоне еще не познал вкуса побед. В первом туре команда на своем поле принимала «Брентфорд» и дважды обменявшись голами соперники не определили сильнейшего — 2:2.

    А вот во втором и третьем турах «лисы» проиграли в результативных матчах таким соперникам как лондонский «Арсенал» со счетом 4:2 и «Саутгемптон» со счетом 1:2. Во втором матче «Лестер» первым открыл счет, но после пропустил два гола в ответ.

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    • Так же «Лестер» успел сыграть в 1/32 Кубка Английской Лиги против «Стокпорта Каунтри» и лишь в серии пенальти доказал, что достоин продолжить борьбу за трофей — 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Лестера» — за 8.00.

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    Прогноз — «Челси» очень хочет реабилитироваться после разгромного поражения в прошлом туре, но так же и «Лестеру» просто необходимо набирать очки. У обеих команд хорошая линия атаки, но и в обороне имеются огромные проблемы, поэтому обмен голами просто неизбежен.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.85.

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    «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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