«Марсель» на своем поле сыграет против «Нанта» в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 20 августа, начало — 22:00 (мск). «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

В стартовом туре новой кампании Лиги 1 «Марсель» на своем поле разгромил «Реймс» с результатом 4:1. Затем на выезде клуб потерял очки с «Брестом» (1:1), но идет на второй строчке.

«Олимпику» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

Коэффициенты матча Марсель — Нант 1 1.57 X 4.20 2 5.60 Ставка

Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

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Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

«Нант»

В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0) на выезде. Затем клуб снова довольствовался мировой с «Лиллем» (1:1) дома.

«Желтые» после двух туров разместились на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка. Отставание от соперника составляет всего два балла.

До этого «Нант» встречался с действующим чемпионом Франции в матче за Суперкубок страны, где потерпел разгромное поражение, пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

Сейчас у «Канареек» серия из четырех поединков кряду без побед, если учитывать также и товарищеские встречи.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.