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    Удержится ли «Марсель» на втором месте?

    «Марсель» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Франции, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Нант»
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    «Марсель» имеет четыре очка
    «Марсель» на своем поле сыграет против «Нанта» в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 20 августа, начало — 22:00 (мск). «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Августа 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    В стартовом туре новой кампании Лиги 1 «Марсель» на своем поле разгромил «Реймс» с результатом 4:1. Затем на выезде клуб потерял очки с «Брестом» (1:1), но идет на второй строчке.

    «Олимпику» будет сложно попасть в Лигу чемпионов. Все потому, что Хорхе Сампаоли покинул «Велодром» после всего лишь одного сезона у руля команды.

    Коэффициенты матча Марсель — Нант

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    Харизматичный аргентинский тренер был архитектором впечатляющего сезона 2021/22 в исполнении провансальцев, который привел их ко второму серебру в трех последних розыгрышах Лиги 1.

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    Только время покажет, что сможет Игор Тудор. Южане слишком мало поработали в трансферное окно, чтобы помочь своему новому боссу повторить достижения его предшественника.

    «Нант»

    В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0) на выезде. Затем клуб снова довольствовался мировой с «Лиллем» (1:1) дома.

    «Желтые» после двух туров разместились на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка. Отставание от соперника составляет всего два балла.

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  • 15/08/2022

    • До этого «Нант» встречался с действующим чемпионом Франции в матче за Суперкубок страны, где потерпел разгромное поражение, пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

    Сейчас у «Канареек» серия из четырех поединков кряду без побед, если учитывать также и товарищеские встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Марсель» — «Нант»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Марсель» на втором месте?
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