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    Лига 1: Итоги 2-го тура

    «Париж» — единоличный лидер чемпионата Франции. Действующий чемпион добивается второй победы в сезоне

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    «Париж» — «Монпелье»
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    «Париж» — «Монпелье»
    ПСЖ показывает класс, «Марсель» теряет очки, «Лион» переносит игру, а «Труа» и «Реймс» с «баранкой» на дне турнирной таблицы. Главное о 2-м туре французской Лиги 1.

    «Париж» уходит в отрыв

    10-ти кратный чемпион Франции на защите титула и стремится завоевать новый и исторический для клуба. О трофее говорить преждевременно, сезон только стартовал.

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    • Во 2-м туре звездный состав «Парижа» одержал победу над «Монпелье» (5:2). В составе чемпионов дублем отметился Неймар, Саншеш и Мбаппе забили по голу. Плюс автогол от Сако в свои ворота.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Атака у парижан — мощь. В двух играх команда забила 10 голов. Ещё была победа в 1-м туре над «Клермоном» (5:0).

    Группа преследователей

    После двух туров у «Парижа» — 5 преследователей. Целая группа команд, которая набрала по 4 очка. Это на 2 балла меньше, чем у чемпиона.

    Тут и серебряный «Марсель» и бронзовый «Монако». Монегаски едва унесли ноги с собственного стадиона в поединке с 4-й командой минувшего сезона — «Ренном».

    На 15-й минуте встречи команда осталась в меньшинстве. Юссуф Фофана был удален с поля. А на 59-й минуте «Монако» ещё и пропустил. Автор гола Гаэтан Лаборд.

    Александр Головин
    globallookpress.com

    Спасительной для «Монако» стала 72-я минута. Брель Эмболо не только сравнял счёт, но и поставил точку в поединке — ничья 1:1.

    А вот «Марсель» упустил победу в гостевой встрече с «Брестом». Провансальцы открыли счёт ещё в первой 45-ти минутке. Мяч забил Нуну Тавариш. А пропустили на 61-й минуте от Пьер Ле-Мелу (1:1 — боевая ничья).

    Перенос игры

    В Лиге 1 есть ещё два клуба, которые не теряли очки. Это «Лион» — потенциальный конкурент «Парижа» в борьбе за золото и «Лорьян». Очный поединок с участием этих команд был перенесён.

  • Только «Лион» может остановить ПСЖ во Франции
  • Превью французской Лиги 1
  • 04/08/2022

    • В 1-м туре команды одержали победы. «Лион» оказался сильнее «Аяччо» (2:1). Голами отметились Тете и Ляказетт.

    А «Лорьян» добился успеха в сражении с «Ренном» (1:0). Автогол забил Теате.

    Новый тур

    Впереди матчи 3-го тура чемпионата Франции. Главная битва пройдёт с участием чемпиона. «Париж» отправится в гости к одному из преследователей — «Лиллю».

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    «Марсель» попытается взять 3 очка в игре с «Нантом», а «Монако» с «Лансом».

    «Лион» всеми силами будет стремиться навязать борьбу «Труа», чтобы не отпустить «Париж» далеко от себя.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи 3-го тура Лиги 1 пройдут с 19 августа по 21 августа.

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