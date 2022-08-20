Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Вердера» в рамках 3-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 20 августа, начало — 16:30 (мск). «Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия Д»

«Черно-желтые» после двух сыгранных матчей в чемпионате Германии занимают 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 6 очков. Расположившаяся выше «Бавария» имеет такое же количество баллов, но лучшую разницу забитых/пропущенных голов.

В первом туре нового сезона в Германии «Боруссия Д» на своем поле принимала «Байер» и забив быстрый гол на 10-й минуте дортмундцы больше ничего не показали и завершили поединок минимальной победой — 1:0.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Вердер 1 1.38 X 5.30 2 7.30 Ставка

Все прогнозы на Бундеслигу

Второй тур для «черно-желтых» был выездной, команда встретилась с «Фрайбургом». В первом тайме «Боруссия» пропустила гол на 35-й минуте и ушла на перерыв не в очень хорошем настроении. Но во втором тайме за 10 минут «черно-желтые» смогли забить 3 гола (77-я, 84-я и 88-я минуты). Как итог матч завершился со счетом 1:3.

Беспроигрышная серия дортмундской «Боруссии» составляет уже 4 матча кряду, из которых лишь 1 поединок был сыгран вничью.

«Вердер»

Новичок Бундеслиги после двух сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице набрав при этом 2 очка. Команда имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных голов — 4/4.

Как для команды, которая только вернулась в высший дивизион Германии «Вердер» очень даже неплохо начал новый сезон. «Зелено-белые» провели два ничейных поединка.

В первом матче «Вердер» ездил в гости к «Вольфсбургу», а во второй встрече уже у себя на родном стадионе «зелено-белые» принимали «Штутгарт», оба поединка завершились с одинаковым счетом 2:2.

Так же «Вердер» провел матч в 1/32 Кубка Германии, в котором смог переиграть «Энерги» со счетом 1:2 и продолжит борьбу за трофей дальше.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии Д» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Вердера» — за 7.50.

Прогноз - «Вердер» не плохо начал свой путь в Бундеслиге, но в предстоящем матче ему впервые достанется такой сложный соперник как дортмундская «Боруссия», которая на своем поле без особых усилий разгромит соперника.

Ставка - «Боруссия Д» победа с форой (-1.5) за 2.00.