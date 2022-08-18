«Пюник»
Чемпион Армении был близок к тому, чтобы повторить прошлогодний успех «Шерифа» в Лиге чемпионов — выход в групповой этап.
В решающую стадию квалификации не пустила «Црвена Звезда» из Сербии (0:7 — итог двухматчевой дуэли).
До выхода в 3-й отборочный раунд «Пюник» смог обыграть чемпиона Румынии — ЧФР (4:2 — победа в серии пенальти). А затем одержал победу над лучшей командой Люксембурга — «Дюделанжем» (4:2).
«Пюник» одержал первую победу в чемпионате Армении. Действующий победитель дома обыграл «Ширак» (1:0). Успеха ереванский клуб добился в матче 3-го тура, который состоялся в субботу, 13 августа.
«Шериф»
Чемпион Молдавии подтверждает класс на внутренней арене. Футболисты Степана Томаса вышли в единоличные лидеры. В 3-м туре молдавской Суперлиги «Шериф» в тираспольском дерби обыграл «Динамо-Авто» (2:0).
В Лиге чемпионов клуб уже завершил своё участие. «Жёлто-чёрные» не смогли повторить успех прошлого сезона. «Шериф» остановился в 3-м отборочном раунде. На этой стадии квалификации тираспольчане проиграли чемпиону Чехии — «Виктории» (2:4).
В первых раундах ЛЧ «Шериф» с одинаковым счётом 1:0 переиграл чемпиона Боснии и Герцеговины — «Зриньски» и чемпиона Словении — «Марибор».
На очереди «Пюник» — чемпион Армении. Битва состоится в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. В далеком 2006-м команды уже встречались. Во 2-м раунде Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над «Пюником» (2:0 — в Тирасполе, 0:0 — в Ереване).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: На победу «Шерифа» предлагают — 2.44.
На викторию «Пюника» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.
Наши прогноз и ставка — победа «Шерифа» с коэффициентом 2.44