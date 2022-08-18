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    Справится ли «Пюник» с «Шерифом»?

    «Пюник» — «Шериф». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 18 августа 2022 года

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    «Пюник» — «Црвена Звезда». Квалификация Лиги чемпионов
    В четверг, 18 августа «Пюник» в родных стенах примет «Шериф» в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы. Начало — в 20:00 (мск). «Пюник» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 20:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Пюник»

    Чемпион Армении был близок к тому, чтобы повторить прошлогодний успех «Шерифа» в Лиге чемпионов — выход в групповой этап.

    В решающую стадию квалификации не пустила «Црвена Звезда» из Сербии (0:7 — итог двухматчевой дуэли).

    До выхода в 3-й отборочный раунд «Пюник» смог обыграть чемпиона Румынии — ЧФР (4:2 — победа в серии пенальти). А затем одержал победу над лучшей командой Люксембурга — «Дюделанжем» (4:2).

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    «Пюник» одержал первую победу в чемпионате Армении. Действующий победитель дома обыграл «Ширак» (1:0). Успеха ереванский клуб добился в матче 3-го тура, который состоялся в субботу, 13 августа.

    «Шериф»

    Чемпион Молдавии подтверждает класс на внутренней арене. Футболисты Степана Томаса вышли в единоличные лидеры. В 3-м туре молдавской Суперлиги «Шериф» в тираспольском дерби обыграл «Динамо-Авто» (2:0).

    В Лиге чемпионов клуб уже завершил своё участие. «Жёлто-чёрные» не смогли повторить успех прошлого сезона. «Шериф» остановился в 3-м отборочном раунде. На этой стадии квалификации тираспольчане проиграли чемпиону Чехии — «Виктории» (2:4).

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    • В первых раундах ЛЧ «Шериф» с одинаковым счётом 1:0 переиграл чемпиона Боснии и Герцеговины — «Зриньски» и чемпиона Словении — «Марибор».

    На очереди «Пюник» — чемпион Армении. Битва состоится в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. В далеком 2006-м команды уже встречались. Во 2-м раунде Лиги чемпионов «Шериф» одержал победу над «Пюником» (2:0 — в Тирасполе, 0:0 — в Ереване).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: На победу «Шерифа» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Пюника» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    Наши прогноз и ставка — победа «Шерифа» с коэффициентом 2.44

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    «Пюник» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Пюник» с «Шерифом»?
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