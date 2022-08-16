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    «Годой Крус» добудет три очка

    «Сармиенто» — «Годой Крус». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Аргентины, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сармиенто» — «Годой Крус»
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    «Годой Крус»
    «Сармиенто» сыграет на своем поле с «Годой Крус» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. «Сармиенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сармиенто»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В 13 матчах она забила всего 14 голов.

    Сейчас «Сармиенто» находится на 16 месте в таблице. Так что нужно незамедлительно набирать очки.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сармиенто» разгромно уступил «Атлетико Хуракан» (4:1).

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    «Сармиенто» традиционно сложно противостоит «Годой Крус». Из пяти последних очных битв соперники обыграли друг друга по разу.

    «Годой Крус»

    «Годой Крус» начал чемпионат также не столь позитивно. В 13 матчах команда набрала всего 21 зачетный пункт.

    «Годой Крус» не устраивает роль середняка элиты. Да и обороняется команда довольно неплохо, пропустив лишь 11 мячей.

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    • Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Годой Крус» переиграл «Альдосиви» (2:0).

    В этом поединке «Годой Крус» наверняка будет действовать первым номером. Потенциал у команды весьма серьезный.

    Прогноз и ставка

    На победу «Годой Крус» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Сармиенто» — за 3.10.

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    «Сармиенто» крайне нестабилен.

    «Годой Крус» наверняка постарается подняться в группу лидеров.

    Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Годой Крус» с коэффициентом 2.20.

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    «Сармиенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Годой Крус» добудет три очка
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