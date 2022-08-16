«Сармиенто»
Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В 13 матчах она забила всего 14 голов.
Сейчас «Сармиенто» находится на 16 месте в таблице. Так что нужно незамедлительно набирать очки.
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сармиенто» разгромно уступил «Атлетико Хуракан» (4:1).
«Сармиенто» традиционно сложно противостоит «Годой Крус». Из пяти последних очных битв соперники обыграли друг друга по разу.
«Годой Крус»
«Годой Крус» начал чемпионат также не столь позитивно. В 13 матчах команда набрала всего 21 зачетный пункт.
«Годой Крус» не устраивает роль середняка элиты. Да и обороняется команда довольно неплохо, пропустив лишь 11 мячей.
Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Годой Крус» переиграл «Альдосиви» (2:0).
В этом поединке «Годой Крус» наверняка будет действовать первым номером. Потенциал у команды весьма серьезный.
Прогноз и ставка
На победу «Годой Крус» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Сармиенто» — за 3.10.
«Сармиенто» крайне нестабилен.
«Годой Крус» наверняка
Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Годой Крус» с коэффициентом 2.20.