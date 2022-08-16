«Сармиенто» сыграет на своем поле с «Годой Крус» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. «Сармиенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сармиенто»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В 13 матчах она забила всего 14 голов.

Сейчас «Сармиенто» находится на 16 месте в таблице. Так что нужно незамедлительно набирать очки.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сармиенто» разгромно уступил «Атлетико Хуракан» (4:1).

Все прогнозы на футбол

«Сармиенто» традиционно сложно противостоит «Годой Крус». Из пяти последних очных битв соперники обыграли друг друга по разу.

«Годой Крус»

«Годой Крус» начал чемпионат также не столь позитивно. В 13 матчах команда набрала всего 21 зачетный пункт.

«Годой Крус» не устраивает роль середняка элиты. Да и обороняется команда довольно неплохо, пропустив лишь 11 мячей.

Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Годой Крус» переиграл «Альдосиви» (2:0).

В этом поединке «Годой Крус» наверняка будет действовать первым номером. Потенциал у команды весьма серьезный.

Прогноз и ставка

На победу «Годой Крус» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Сармиенто» — за 3.10.

«Сармиенто» крайне нестабилен.

«Годой Крус» наверняка постарается подняться в группу лидеров .

Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Годой Крус» с коэффициентом 2.20.